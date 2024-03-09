Бундеслига. Бавария набирает сумасшедший ход, РБЛ продолжается биться за ЛЧ

Бундеслига, 25-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Майнц 8:1

Голы: Кейн 13, 45+7, 70, Горецка 19, 90+2, Мюллер 47, Мусиала 61, Гнабри 66 – Амири 31

Бавария: Нойер – Киммих, Дайер (Ким Мин Чжэ, 75), де Лигт, Дэвис (Геррейру, 18) – Горецка, Лаймер – Сане (Гнабри, 62), Мюллер (Тель, 62), Мусиала (Сарагоса, 75) – Кейн

Майнц: Центнер – Видмер, Каси, ван дер Берг, Гилавоги (Фернандеш, 35), Мвене – Амири, Краус (да Кошта, 76) – Ли Чжэ Сон (Рихтер, 65), Груда (Ханче-Ольсен, 76) – Буркардт (Ажорк, 65)

"Бавария" ясно дала понять, что не отдаст титул без боя. Подопечные Томаса Тухеля по привычке разгромили "Майнц", обыграв их в 7-м домашнем матче кряду. Реванш против "Лацио" посреди недели явно добавил мюнхенцам необходимой уверенности. "Рекордмайстер" снова выглядел агрессивно с первых минут и выдал один из лучших своих таймов в году.

Ещё до перерыва Харри Кейн оформил дубль с прекрасных передач Мусиалы и Горецки. Леон к ассисту добавил гол после остроумного розыгрыша штрафного от Киммиха. Кажется, с Киммихом справа в защите у Горецки теперь больше полномочий в атаке. А атакующий квартет с Мюллером и Мусиалой одновременно выглядит оптимальным.

Экс-игрок "Байера" Надим Амири пытался держать "Майнц" в игре, забив красивый мяч со штрафного (умно наказали Нойера за короткую стенку). Но в дебюте второй половины Мюллер сразу же отнял у "карнавальников" надежду на камбек, закончив роскошную контратаку после передачи Мусиалы.

Затем Кейн отдал гениальный ассист на Мусиалу в стиле Де Брюйне, а Гнабри отметил возвращение после травмы претендентом на гол сезона. Серж с разворота пяткой замкнул навес Горецки. Напоследок Кейн оформил хет-трик, забив свой 30-й гол в Бундеслиге добиванием с метра. А Горецка офомрил 2+2 на 90+2. 8:1. "Бавария" возвращается?

Лейпциг, РБ Арена

РБ Лейпциг – Дармштадт 2:0

Голы: Ишервуд 3 (аг), Баумгартнер 50

РБ Лейпциг: Гулачи, Симакан, Орбан, Лукеба, Раум – Кампль (Зайвальд, 77), Шлагер – Элмаз (Баумгартнер, 46), Симонс – Поульсен (Шешко, 77), Опенда (Ольмо, 70)

Дармштадт: Шуэн – Ишервуд, Кларер, Франьич (Гьясула, 84), Кемпе, Юстван – Мюллер (Карич, 46), Скарке, Хольтманн (Хонзак, 67) – Вильхельмссон (Зайдель, 67), Торзьелло (Польтер, 46)

В параллельном матче "РБ Лейпциг" обыграл ещё одного представителя зоны вылета. "Красные быки" все 90 минут возили "Дармштадт", но как и в ЛЧ, снова растратили кучу моментов. К счастью для парней Розе, с реализацией помог соперник. После короткого розыгрыша углового от Раума Ишервуд на 3-й минуте срезал мяч в свои ворота. А сразу после перерыва дальний выстрел едва вышедшего Баумгартнера снял все вопросы.

Менхенгладах, Боруссия-Парк

Боруссия М – Кельн 3:3

Голы: Онора 32, Хак 71, 71 – Алиду 7, 64, Даунс 79

Боруссия М: Николас, Скалли, Эльведи, Вебер (Итакура, 72), Нетц (Лайнер, 62), Онора, Вайгль, Нойхаус, Нгуму (Райтц, 70), Коне (Хак, 70), Сьебатшо

Кельн: Швэбе, Карстенсен, Шабо, Хюберс, Финкгрефе, Кайнц (Зельке, 75), Майна (Пакярада, 66), Мартель, Хусейнбашич, Алиду (Даунс, 75), Адамян (Тиггес, 87)

Одновременно с этим невероятное дерби выдали "Боруссия" и "Кёльн". Фарид Алиду дважды выводил "козлов" в дебюте каждого из таймов. Но упёртый Гладбах не только отыгрывался, но после дубля Робина Хака за 3 минуты вышел вперёд. У "Кёльна" оставалось меньше 20 минут на камбек и они выполнил задачу. Американский юниор Дэмион Даунс нашёл лучший момент для того, чтобы забить первый гол в профессиональной карьере, сравняв счёт в дерби. "Козлы" продолжают биться за выживание.

Аугсбург, ВВК-Арена

Аугсбург – Хайденхайм 1:0

Гол: Гауэлеу 22

Аугсбург: Дамен – Мбабу, Гауэлеу, Удуохай, Яго – Йенсен, Майер (Реджбечай, 60), Якич, Варгас (Энгельс, 73) – Демирович, Титц

Хайденхайм: Мюллер – Траоре (Буш, 69), Майнка, Гимбер, Ференбах (Шиммер, 78) – Бесте (Пик, 78), Шеппнер, Доведан (Зесса, 70), Кляйндинст – Динкчи, Пирингер (Тойеркауф, 45)

А вот абсолютные новички Бундеслиги из "Хайденхайма" фактически решили вопросы о сохранения места в элите за 10 туров до финиша. И это заметно сказывается на их мотивации. После 8-матчевой беспроигрышной серии подопечные Франка Шмидта проиграли свой 3-й матч в 4 последних турах. "Аугсбург" обыграл их за счёт единственного мяча со стандарта, тем самым продолжив свою борьбу за зону еврокубков.