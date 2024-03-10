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Бавария второй раз за один сезон забила в одном матче восемь голов. Это повторение рекорда 58-летней давности
Мюнхенцы с отрывом лидируют в Бундеслиге по показателю забитых
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашнем матче 25 тура чемпионата Германии "Бавария" разгромила "Майнц" со счетом 8:1.
Уже во второй раз в текущем сезоне мюнхенцы забивают восемь голов в одном матче. 28 октября прошлого года подопечные Тухеля победили "Дармштадт" со счетом 8:0.
Как сообщает Opta, такое достижение ранее удавалось только "Дуйсбургу". В сезоне 1965/1966 команда также дважды за сезон забивала минимум восемь голов в одном матче.
8 - Bayern Munich scored 8+ goals in a Bundesliga match for the second time this season - only MSV Duisburg in 1965-66 (also twice) have achieved this in Bundesliga history before. EIGHT. #FCBM05 @FCBayern pic.twitter.com/dHIfwwe04W— OptaFranz (@OptaFranz) March 9, 2024
Всего на счету "Баварии" 73 гола в текущем чемпионате. Ближайшим преследователем по этому показателю является "Байер" – 61 точный удар.
Мюнхенцы занимают второе место в турнирной таблице Бундеслиги. Отрыв от первых леверкузенцев составляет семь очков, но у команды Хаби Алонсо еще один матч в запасе.
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