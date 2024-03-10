Бундеслига. 25-й тур

Бохум, Воновия Рурштадион

Бохум – Фрайбург 1:2

Голы: Ордец 62 – Эггештайн 36, Грегорич 53

"Фрайбург" добыл долгожданную первую победу в семи последних турах чемпионата, переиграв на выезде "Бохум". На фоне зарубы в Лиге Европы подопечные Кристиана Штрайха серьёзно сдали на внутренней арене, и последний неутешительный отрезок здорово ударил по их шансам на квалификацию в еврокубки. Тем не менее, после сегодняшнего успеха они сравнялись с "Хоффенхаймом" (7-е место) перед очной встречей конкурентов против "Айнтрахта", опережающего обоих на 4 пункта.

После тяжелой битвы против "Вест Хэма" (1:0) в четверг Штрайх провёл всего одну замену в стартовом составе – автор единственно гола в матче против лондонцев Михаэль Грегорич заменил Лукаса Хелера. Это ясно давало понять, насколько серьёзно относился "черный лес" к этому шансу добыть первые 3 очка с конца января.

Хотя начали встречу гости ожидаемо пассивно – сознательно не расходовали лишних сил, а также выжидали ошибки от "Бохума", чей стиль камикадзе генерирует немало таких оплошностей каждую игру. В дебюте команды обменялись выстрелами после подборов. Арендованный из "Фрайбурга" Шлоттербек-старший пытался пробить Атуболу ударом издали, а в ответ Рицу Доан наносил обводящий удар с угла штрафной.

Открыть счёт удалось на 36-й минуте, с первого реального шанса на обе команды. "Фрайбург" задержался в чужой штрафной после стандарта, и после навеса Сильдийи Грегорич продлил мяч головой на Эггештейна, которых круто приложился слёту. В дебюте второй половины Грегорич снова был в эпицентре событий, демонстрируя своё превосходство на втором этаже. Шаллаи начал быструю атаку, расшатав слева Ордеца. Затем продлил на Доана, который исполнил идеальный кросс на голову Грегорич – 0:2.

Гости пытались убить игру, но "Бохум" довольно быстро вернул интригу. Ордец после углового головой пробил в дальний угол, забив свой первый мяч в Бундеслиге. Мяч обладателя украинского паспорта "подарил" гостям нервную концовку. Но на самом деле "Фрайбург" полностью контролировал ситуацию и не допускал моментов с игры. Исключением стал ещё один корнер, с которого Кевен Шлоттербек простил свою родную команду, пробив головой выше ворот с выгодной позиции на 90-й минуте. 1:2.

Бохум: Риманн – Эрманн (Хофманн, 46), Ордец, Шлоттербек, Бернардо – Машович – Лосилла, Штегер – Ферстер (Дашнер, 60) – Асано, Брошински (Пасиенсия, 60)

Фрайбург: Атуболу – Сильдийя, Гульде, Гинтер (Кюблер, 75), Гюнтер – Хефлер, Эггештайн – Доан (Кайтель, 90), Грифо (Муслия, 69) – Шаллаи (Хелер, 69), Грегорич (Рель, 75)