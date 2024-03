Флориан Вирц - лучший игрок Бундеслиги в феврале

В голосовании за лучшего игрока Бундеслиги в феврале победил игрок "Байера" Флориан Вирц. Для молодого футболиста в текущем сезоне это уже третья награда. Также он получил такое звание за октябрь и декабрь.

Среди номинантов на это звание были такие футболисты: Кейн (Бавария), Гримальдо и Фримпонг (оба "Байер").

Напомним, что Флориан в прошлом месяце стал пятым самым молодым игроком в истории турнира, сыгравшим 100 матчей за клуб - он сделал это в 20 лет и 296 дней.

Florian Wirtz is the @EASPORTSFC Bundesliga Player of the Month for February, winning the award for the third time this season.



The 20-year-old has six goals and 10 assists in the league this season.



A vital piece to Bayer Leverkusen’s record-breaking season ???? pic.twitter.com/yNWv5n4dM8