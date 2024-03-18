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Клубы АПЛ проявляют интерес к игроку дортмундской Боруссии Дониеллу Малену

Германия

Его великолепная игра приносит свои плоды

Клубы АПЛ проявляют интерес к игроку дортмундской Боруссии Дониеллу Малену

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25-летний нападающий, который в этом сезоне забил 13 голов и отдал 5 ассистов за черно-желтых, привлек внимание английских клубов. По информации Bild, подписать нидерландского игрока хотят "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль".

Мерсисайдцы уже несколько раз пытались убедить Малена переехать в Премьер-лигу. Впрочем, футболист сначала захочет узнать, кто заменит звездного тренера Юргена Клоппа, который летом уйдет в отставку, в конце сезона.

Спортивный директор "Дортмунда" Себастьян Кель неоднократно подчеркивал, что на самом деле не хочет продавать голландскую ракету. Однако Мален сейчас является одним из немногих игроков черно-желтых, за которого клуб может получить большую трансферную сумму.

Если "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" или "Ливерпуль" будут готовы выложить на стол трансферную сумму в 60 миллионов евро, боссы BVB, вероятно, будут готовы к переговорам!

Напомним, что Дониелл Мален имеет контракт с "Боруссией" до 2026 года и увеличил свою текущую рыночную стоимость до 35 миллионов евро.

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Боруссия (Дортмунд) Арсенал (Лондон) Ливерпуль Манчестер Юнайтед Дониэлл Мален
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Источник:
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Опубликовал: Александр Гресь
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