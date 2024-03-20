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Мануэль Нойер покинул лагерь сборной Германии из-за травмы
Голкипер выбыл на неопределенный срок
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан сборной Германии Мануэль Нойер получил растяжение мышцы левого аддуктора во время тренировки команды.
37-летний голкипер был вынужден покинуть лагерь национальной сборной и вернуться в Мюнхен на лечение.
Сборная Германии сыграет товарищеские матчи против Франции (23 марта) и Нидерландов (26 марта).
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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