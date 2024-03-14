Нойер или Гюндоган? Нагельсманн определился с капитаном сборной Германии на Евро-2024

Стало известно решение главного тренера сборной Германии Юлиана Нагельсманна относительно того, кто будет капитаном команды на предстоящем чемпионате Европы.

Как сообщает Sky Deutschland, роль лидера "Бундестим" по-прежнему будет принадлежать полузащитнику "Барселоны" Илкаю Гюндогану.

Напомним, ранее капитаном команды был голкипер "Баварии" Мануэль Нойер. Однако, в период длительного отсутствия вратаря из-за травмы, капитанская повязка перешла к Гюндогану.



Чемпионат Европы-2024 состоится в Германии в период с 14 июня по 14 июля.