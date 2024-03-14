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Нойер или Гюндоган? Нагельсманн определился с капитаном сборной Германии на Евро-2024
Наставник решил не менять коней на переправе
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Стало известно решение главного тренера сборной Германии Юлиана Нагельсманна относительно того, кто будет капитаном команды на предстоящем чемпионате Европы.
Как сообщает Sky Deutschland, роль лидера "Бундестим" по-прежнему будет принадлежать полузащитнику "Барселоны" Илкаю Гюндогану.
Напомним, ранее капитаном команды был голкипер "Баварии" Мануэль Нойер. Однако, в период длительного отсутствия вратаря из-за травмы, капитанская повязка перешла к Гюндогану.
Чемпионат Европы-2024 состоится в Германии в период с 14 июня по 14 июля.
Das gab Bundestrainer Nagelsmann bei der PK bekannt!????????????— Sky Sport (@SkySportDE) March 14, 2024
Ist das die richtige Entscheidung!????#SkySport #Gündogan pic.twitter.com/AOhwW5n9wQ
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