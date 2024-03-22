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Сборная Германии определилась с основным голкипером на Евро-2024

Германия
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Мануэль Нойер - основной голкипер на Евро

Сборная Германии определилась с основным голкипером на Евро-2024

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман назвал основного голкипера на чемпионат Европы 2024 года.

36-летний специалист вместе с тренерским штабом принял решение, что в воротах будет играть футболист мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер.

37-летний немец в нынешнем сезоне Бундеслиги сыграл 18 поединков, в которых пропустил 24 мяча; 6 матчей отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что Нойер покинул расположение сборной из-за травмы, но она оказалась несерьезной и футболист пропустит лишь товарищеские матчи сборной.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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