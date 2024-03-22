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Сборная Германии определилась с основным голкипером на Евро-2024
Мануэль Нойер - основной голкипер на Евро
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман назвал основного голкипера на чемпионат Европы 2024 года.
36-летний специалист вместе с тренерским штабом принял решение, что в воротах будет играть футболист мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер.
37-летний немец в нынешнем сезоне Бундеслиги сыграл 18 поединков, в которых пропустил 24 мяча; 6 матчей отыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что Нойер покинул расположение сборной из-за травмы, но она оказалась несерьезной и футболист пропустит лишь товарищеские матчи сборной.
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