Защитник Аугсбурга во время тренировки получил травму крестоподобных связок

В среду вечером, во время тренировки игроков "Аугсбурга", случился неприятный инцидент: защитник команды Роберт Гумний получил разрыв крестообразной связки в правом колене. Клуб Бундеслиги также сообщил, что 25-летний футболист уже перенес "успешную операцию" в среду и, как ожидается, выбыл из строя на несколько месяцев.

"После травмы, полученной на тренировке, сначала была надежда, что Роберт отделался легким ушибом", — пояснил спортивный директор "Аугсбурга" Маринко Юрендич в пресс-релизе клуба, но, к сожалению, "последующие обследования выявили серьезный диагноз. Роберт - важная часть нашей команды. Мы будем оказывать ему максимальную поддержку, чтобы он смог быстро преодолеть эту неудачу и вернуться еще более сильным".

В сезоне 2023/24 Роберт Гумний провел всего 13 матчей, семь из них - в качестве запасного игрока.