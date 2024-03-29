Тухель назвал четырёх футболистов, которые не сыграют против Боруссии Д

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель ответил на вопрос журналистов о том, кто из его подопечных не появится на поле в предстоящем матче 27-го тура чемпионата Германии против дортмундской "Боруссии".

"В завтрашней игре не примут участие Мануэль Нойер, Алекс Павлович, Рафаэль Геррейро и Саша Бои", - цитирует специалиста Bayern & Germany.

В то же время, Тухель отметил, что будут готовы завтра сыграть восстановившиеся от травм Харри Кейн и Кингсли Коман.

Поединок против "Боруссии" "Бавария" проведёт 30 марта, в 19:30 по Киеву.