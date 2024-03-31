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Бундеслига. Аугсбург – Кёльн 1:1. Козлы прервали победную серию фуггеров

Германия

Аугсбург не смог реализовать игровой перевес

Бундеслига. Аугсбург – Кёльн 1:1. Козлы прервали победную серию фуггеров

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 27-й тур

Аугсбург, ВВК Арена

Аугсбург – Кёльн 1:1

Голы: Майер 18 – Зельке 33

Аугсбург: Дамен, Мбабу, Гауэлеу, Удуохай, Яго (Педерсен, 46), Йенсен (Энгельс, 80), Реджбечай (Бельо, 57), Якич, Майер, Варгас (Пеп Мас, 88), Титц (Михель, 88)

Кельн: Швебе, Шабо, Хюберс, Пакярада (Финкгрефе, 46), Кайнц (Майна, 66), Любичич, Хусейнбашич, Тильманн, Алиду (Мартель, 66), Адамян (Даунс, 73), Зельке (Вальдшмидт, 82)

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