Германия
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Бундеслига. Аугсбург – Кёльн 1:1. Козлы прервали победную серию фуггеров
Аугсбург не смог реализовать игровой перевес
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бундеслига, 27-й тур
Аугсбург, ВВК Арена
Аугсбург – Кёльн 1:1
Голы: Майер 18 – Зельке 33
Аугсбург: Дамен, Мбабу, Гауэлеу, Удуохай, Яго (Педерсен, 46), Йенсен (Энгельс, 80), Реджбечай (Бельо, 57), Якич, Майер, Варгас (Пеп Мас, 88), Титц (Михель, 88)
Кельн: Швебе, Шабо, Хюберс, Пакярада (Финкгрефе, 46), Кайнц (Майна, 66), Любичич, Хусейнбашич, Тильманн, Алиду (Мартель, 66), Адамян (Даунс, 73), Зельке (Вальдшмидт, 82)
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