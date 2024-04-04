Фрайбург приобрел вингера Эрена Динкчи

Правый вингер "Вердера" Динкчи, который в этом сезоне играет на правах аренды в "Хайденхайме", сменит команду. Футболист со следующего сезона будет выступать за "Фрайбург".

"Ответственные лица во Фрайбурге обратились ко мне достаточно давно и с самого начала вызвали у меня хорошее чувство. Мне уже было понятно, что я хочу пойти по этому пути. Я думаю, что сейчас у меня есть нужная энергия и я хотел бы взять ее с собой во Фрайбург. Я уже играл здесь с "Вердером" и на стадионе царила хорошая атмосфера. Я с нетерпением жду эту атмосферу", - рассказывает Эрен Динкчи.

Добавим, что вингер в этом сезоне провел 27 матчей, где отметился 9 голами и 5 ассистами.