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Фрайбург приобрел вингера Эрена Динкчи
Об этом говорится на официальном сайте клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Правый вингер "Вердера" Динкчи, который в этом сезоне играет на правах аренды в "Хайденхайме", сменит команду. Футболист со следующего сезона будет выступать за "Фрайбург".
"Ответственные лица во Фрайбурге обратились ко мне достаточно давно и с самого начала вызвали у меня хорошее чувство. Мне уже было понятно, что я хочу пойти по этому пути. Я думаю, что сейчас у меня есть нужная энергия и я хотел бы взять ее с собой во Фрайбург. Я уже играл здесь с "Вердером" и на стадионе царила хорошая атмосфера. Я с нетерпением жду эту атмосферу", - рассказывает Эрен Динкчи.
Добавим, что вингер в этом сезоне провел 27 матчей, где отметился 9 голами и 5 ассистами.
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