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Легендарный защитник Боруссии Д. играет 500-й матч за клуб

Германия

Матс Хуммельс вышел в стартовом составе на матч ЛЧ

Легендарный защитник Боруссии Д. играет 500-й матч за клуб

Фото: Squawka/автор невідомий

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Сегодня, 10 апреля, "Атлетико Мадрид" играет против "Боруссии Д." в рамках Лиги чемпионов.

Защитник немецкого клуба Матс Хуммельс вышел в стартовом составе команды. Этот матч стал для игрока 500-м в его карьере за дортмундскую "Боруссию".

Матс присоединился к немецкому клубу в 2009 году за 4 миллиона евро из "Баварии".

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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