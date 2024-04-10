Легендарный защитник Боруссии Д. играет 500-й матч за клуб

Сегодня, 10 апреля, "Атлетико Мадрид" играет против "Боруссии Д." в рамках Лиги чемпионов.

Защитник немецкого клуба Матс Хуммельс вышел в стартовом составе команды. Этот матч стал для игрока 500-м в его карьере за дортмундскую "Боруссию".

???? ???????????????? für den Ballspielverein ???? pic.twitter.com/uLmwNjoKd8 — Borussia Dortmund (@BVB) April 10, 2024

Матс присоединился к немецкому клубу в 2009 году за 4 миллиона евро из "Баварии".