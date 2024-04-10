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Легендарный защитник Боруссии Д. играет 500-й матч за клуб
Матс Хуммельс вышел в стартовом составе на матч ЛЧ
Фото: Squawka/автор невідомий
Сегодня, 10 апреля, "Атлетико Мадрид" играет против "Боруссии Д." в рамках Лиги чемпионов.
Защитник немецкого клуба Матс Хуммельс вышел в стартовом составе команды. Этот матч стал для игрока 500-м в его карьере за дортмундскую "Боруссию".
???? ???????????????? für den Ballspielverein ???? pic.twitter.com/uLmwNjoKd8— Borussia Dortmund (@BVB) April 10, 2024
Матс присоединился к немецкому клубу в 2009 году за 4 миллиона евро из "Баварии".
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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