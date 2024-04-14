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Хаби Алонсо побил рекорд Хосепа Гвардиолы по количеству матчей без поражений
Испанцы, находившиеся на вершине Бундеслиги
Getty Images/Global Images Ukraine
"Байер" разгромил "Вердер" в матче 29 тура немецкого первенства и окончательно стал чемпионом.
Леверкузенцы не потерпели ни одного поражения в этом сезоне. Как сообщает Opta, "Байер" стал первой командой, не проигравшей в первых 29 матчах Бундеслиги.
Предыдущее достижение принадлежало "Баварии" Хосепа Гвардиолы. Мюнхенцы под руководством испанского тренера в сезоне 2013-2014 гг. впервые уступили именно в 29-м раунде немецкого чемпионата ("Аугсбургу" 0:1).
До конца чемпионата осталось пять туров. "Байер" еще сыграет в гостях против "Боруссии" Д, "Айнтрахта" Ф и "Бохума", а также дома со "Штутгартом" и "Аугсбургом".
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