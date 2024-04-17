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Игрок Айнтрахта Макото Хасебе в конце сезона заканчивает карьеру

Германия

Об этом сообщает официальный сайт клуба

Игрок Айнтрахта Макото Хасебе в конце сезона заканчивает карьеру

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Макото Хасебе из "Айнтрахта" этим летом закончит футбольную карьеру. Японец отпраздновал свой 40-й день рождения 18 января, что делает его не только самым возрастным полевым игроком Бундеслиги в этом сезоне, но и одним из старейших полевых футболистов в истории лиги. В нынешней кампании полузащитник "Айнтрахта" провел лишь 13 поединков во всех турнирах.

"После 22 лет профессиональной карьеры футболиста пришло время завершить активную карьеру. Я долго думал над этим решением и теперь чувствую, что это правильное время. Я горжусь тем, что мне удалось пережить и достичь за эти годы. В ближайшие недели я полностью сосредоточусь на важном финальном отрезке сезона. У нас есть большая цель, которую мы хотим достичь вместе. Я с нетерпением жду своей новой роли в "Айнтрахте", начиная с лета", - говорится в заявлении футболиста.

Хасебе играет за франкфуртский "Айнтрахт" с лета 2014 года, выиграв с клубом Кубок Германии и Лигу Европы. Ранее он также выступал за "Вольфсбург", с которым стал чемпионом Бундеслиги в 2009 году, и за "Нюрнберг". В общем, на сегодня Хасебе провел 383 поединка в немецком чемпионате, в которых забил семь голов и отдал 21 передачу. Сообщается, что японец займет тренерскую должность во франкфуртском клубе.

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Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Макото Хасебе
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Источник:
Айнтрахт (Франкфурт)
Опубликовал: Александр Гресь
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