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Игрок Айнтрахта Макото Хасебе в конце сезона заканчивает карьеру
Об этом сообщает официальный сайт клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Макото Хасебе из "Айнтрахта" этим летом закончит футбольную карьеру. Японец отпраздновал свой 40-й день рождения 18 января, что делает его не только самым возрастным полевым игроком Бундеслиги в этом сезоне, но и одним из старейших полевых футболистов в истории лиги. В нынешней кампании полузащитник "Айнтрахта" провел лишь 13 поединков во всех турнирах.
"После 22 лет профессиональной карьеры футболиста пришло время завершить активную карьеру. Я долго думал над этим решением и теперь чувствую, что это правильное время. Я горжусь тем, что мне удалось пережить и достичь за эти годы. В ближайшие недели я полностью сосредоточусь на важном финальном отрезке сезона. У нас есть большая цель, которую мы хотим достичь вместе. Я с нетерпением жду своей новой роли в "Айнтрахте", начиная с лета", - говорится в заявлении футболиста.
Хасебе играет за франкфуртский "Айнтрахт" с лета 2014 года, выиграв с клубом Кубок Германии и Лигу Европы. Ранее он также выступал за "Вольфсбург", с которым стал чемпионом Бундеслиги в 2009 году, и за "Нюрнберг". В общем, на сегодня Хасебе провел 383 поединка в немецком чемпионате, в которых забил семь голов и отдал 21 передачу. Сообщается, что японец займет тренерскую должность во франкфуртском клубе.
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