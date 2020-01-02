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Ибрагимович: Мы снова заставим Сан-Сиро прыгать

Италия
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Игрок оптимистически настроен

Ибрагимович: Мы снова заставим Сан-Сиро прыгать
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Новичок "Милана" Златан Ибрагимович поделился первыми впечатлениями от возвращения в итальянский клуб. Форвард ранее защищал цвета "Милана" с 2010 по 2012 год.

"Я всегда говорил, что Милан — мой дом, и наконец-то я вернулся. Мы снова заставим "Сан-Сиро" прыгать. Я помню, как оказался здесь много лет назад.

Главное, что я наконец-то здесь. Я счастлив. Я прошел много других клубов, но я все-таки вернулся", — цитирует Football Italia Ибрагимовича.

Напомним, что свой следующий матч "Милан" проведет c Сампдорией 6 января.

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В статье: Златан Ибрагимович Сампдория (Генуя) Милан (Италия)
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