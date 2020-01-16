Пиоли: Ибрагимович заиграет ещё лучше, и это нас радует

Наставник "Милана" Стефано Пиоли рассказал о важности нападающего Златана Ибрагимович.

Напомним, 38-летний швед перешел в итальянский клуб по окончании контракта с "Лос-Анджелес Гэлакси".

"Подписание Ибрагимовича имело большое значение. Очень важно то, как он каждый день выкладывается на тренировках. Он заиграет еще лучше, и это нас очень радует. Он очень профессионален и заряжен на все, что делает. Невероятно видеть, как усердно выкладывается на тренировках такой чемпион. Это важно для молодой команды вроде нашей. После матча с "Кальяри" он сказал всем выкладываться и играть со страстью, чтобы мы могли получить результат. Это самое главное", - приводит слова итальянца Goal.com.

Напомним, что в матче чемпионата Италии против "Кальяри" (2:0) Ибрагимович забил первый мяч после возвращения в "Милан".