Кубок Италии. Рома находит бомбардира и проходит Парму

Кубок Италии. 1/8 финала

Парма. "Эннио Тардини"

"Парма" - "Рома" 0:2

Голы: Лоренцо Пеллегрини 49, 76 (пен.)

"Парма": Коломби, Лорини (Якопони 64), Гальоло, Дермаку, Д. Пеццелла, Куцка, Барилла, Скоццарелла (Кулушевски 70), Куртич, Корнелиус (Инглезе 46), Силигарди

"Рома": Лопес, Флоренци (Перес 79), Смоллинг, Манчини, Коларов, Диавара, Кристанте, Ундер, Лоренцо Пеллегрини (Верету 85), Перотти (Клюйверт 70), Калинич

Предупреждения: Лорини 36, Дермаку 56 - Ундер 54, Лоренцо Пеллегрини 57

Несмотря на два поражения в первых двух матчах 2020-го года, Паулу Фонсека заявлял, что его "Рома" играет хорошо. Отмечая очень высокий процент владения мячом и 53 ударa по воротам. Вот только удары эти были плохими. А к четвергу команда еще и осталась без бомбардиров - травмированного Дзаньоло и дисквалифицированного Джеко. Потому матч в Парме был опасным. Тем более, что хозяевам и мяч не нужен для спокойного сдерживания соперника. И здесь им удалось выдержать тайм. Но в итоге лучше укомплектованные гости нашли неожиданного бомбардира.

Течение первого тайма ничем не удивило. Фонсека говорит о владении мячом как о главной цели, "Парма" в этом компоненте предпоследняя в лиге. И здесь "Рома" довела процент владения мячом до 63-ех, выиграла по ударам по воротам со счетом 10:2. Мяч весьма опасно свистел в штрафной второго вратаря хозяев Коломби, доходил до гостей. Вот только вновь подвела точность ударов. В створ попал лишь один, Лоренцо Пеллегрини метров с семи. Коломби отлично вытащил ногой. А в последние 15 минут тайма игры вообще не было - хозяева "засушили" ее.

Второй тайм "Парма" начала даже лучше - хорошим шансом Инглезе после паса Куцки. Однако почти сразу же Пеллегрини классным ударом из района угла штрафной после "стенки" с Калиничем исправился за неиспользованный шанс в первом тайме. "Крестоносцы" были вынуждены делать нелюбимое дело - позиционную атаку. Инглезе однажды хорошо замыкал прострел. Но попал во вратаря. Да и Калинич отметился таким попаданием после паса Ундера пяткой. А в целом римляне так же "сушили" игру, как и их соперник до перерыва. И закрепили победу после руки Бариллы.

Второй и третий голы Пеллегрини в сезоне во всех турнирах позволяют "Роме" взять реванш за поражение в Парме в лиге в ноябре. И обеспечить себе возможность реванша за поражение от "Ювентуса" в воскресенье. Четвертьфинальный матч Кубка состоится в Турине 22-го января.