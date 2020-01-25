Серия А. Победитель Аталанты уступает дома

Феррара. "Паоло Мацца"

СПАЛ - "Болонья" 1:3

Голы: Петанья 23 (пен.) - Викари 24 (автогол), Барроу 60, Поли 63

Сенсационная победа над "Аталантой" в гостях изумила многих и вдохновила СПАЛ. После нее матч против "Болоньи", начавшей год с трех матчей без побед, виделся в другом свете. Местные болельщики создали на этом малом дерби Эмилии-Романьи великолепную атмосферу. И все же феррарцы остаются аутсайдером, а "Болонья" сильнее их и, в принципе, борется даже за место в Топ-6. Сегодня ей удалось найти безжалостность, о которой говорят ее тренеры, забить то, что не залетало в предыдущих матчах, и подняться в Топ-10.

Игра была интенсивной, динамичной. Вот только опасных моментов и хороших ударов по воротам было крайне мало. Хозяева забили благодаря мелкому фолу Паса в штрафной, замеченному ВАР. Гости сравняли с помощью рикошета от Викари после прострела. До перерыва команды создали по еще одному убойному моменту. Сантандер проиграл дуэль Берише, удар Рецы блестяще заблокировал защитник Томиясу. А во втором тайме на фоне преимущества СПАЛ вышедший на замену январский новичок Барроу подкараулил отскок, а Поли замкнул прострел Сориано.