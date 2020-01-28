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Официально: Эриксен - игрок Интера
Наиболее громкий зимний трансфер
Датчанин Кристиан Эриксен официально стал игроком миланского "Интера". Об этом итальянская сторона сообщила при помощи своих пресс-служб. Контракт подписан до июня 2024-го года.
По данным СМИ, сумма перехода составила 18 миллионов евро. Еще 2 миллионы "шпоры" могут получить в виде бонусов. Отметим, что контракт полузащитника с "Тоттенхэмом" действовал до лета 2020.
Кристиан провел в Англии шесть с половиной лет. За 291 матч он смог забить 72 гола. Трофей со "шпорами" он так и не завоевал, однако в прошлом году дошел до финала Лиги Чемпионов.
Напомним, что миланский "Интер" уже успел совершить два зимних трансфера, подписав Янга и Мозеса.
| ANNUNCIO— Inter (@Inter) January 28, 2020
L'eleganza di Milano incontra la tua classe.
https://t.co/tdfr50iQPJ#WelcomeChristian #NotForEveryone pic.twitter.com/AAX24xHfQm