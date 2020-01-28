Официально: Эриксен - игрок Интера

Датчанин Кристиан Эриксен официально стал игроком миланского "Интера". Об этом итальянская сторона сообщила при помощи своих пресс-служб. Контракт подписан до июня 2024-го года.

По данным СМИ, сумма перехода составила 18 миллионов евро. Еще 2 миллионы "шпоры" могут получить в виде бонусов. Отметим, что контракт полузащитника с "Тоттенхэмом" действовал до лета 2020.

Кристиан провел в Англии шесть с половиной лет. За 291 матч он смог забить 72 гола. Трофей со "шпорами" он так и не завоевал, однако в прошлом году дошел до финала Лиги Чемпионов.

Напомним, что миланский "Интер" уже успел совершить два зимних трансфера, подписав Янга и Мозеса.