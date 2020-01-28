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Официально: Эриксен - игрок Интера

Италия
(3 голосов)

Наиболее громкий зимний трансфер

Официально: Эриксен - игрок Интера
UA-Футбол
Новина українською

Датчанин Кристиан Эриксен официально стал игроком миланского "Интера". Об этом итальянская сторона сообщила при помощи своих пресс-служб. Контракт подписан до июня 2024-го года.

По данным СМИ, сумма перехода составила 18 миллионов евро. Еще 2 миллионы "шпоры" могут получить в виде бонусов. Отметим, что контракт полузащитника с "Тоттенхэмом" действовал до лета 2020.

Кристиан провел в Англии шесть с половиной лет. За 291 матч он смог забить 72 гола. Трофей со "шпорами" он так и не завоевал, однако в прошлом году дошел до финала Лиги Чемпионов.

Напомним, что миланский "Интер" уже успел совершить два зимних трансфера, подписав Янга и Мозеса.

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В статье: Кристиан Эриксен Интер (Милан) Тоттенхэм (Лондон)
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Комментарии (1)
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trust in LFC1892 (Киев)
28.01.2020 в 15:50
Хорошую бригаду Конте собирает. Не в этом, так в следующем сезоне должны отобрать Скудетто у старухи. А то, доколе?!
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