Брешиа второй раз за сезон уволила Эудженио Корини

Наставник "Брешии" Эудженио Корини уволен с поста главного тренера во второй раз в этом сезоне, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Итальянский специалист впервые покинул "Брешию" в ноябре прошлого года. Тогда команду возглавил Фабио Гроссо. В начале декабря тренер лишился работы, и на должность вернули Корини. Сегодня, 5 февраля, стало известно, что наставник клуба вновь был уволен.

С момента второго назначения Корини "Брешия" провела восемь матчей, половину из которых проиграла, дважды одержала победу и два раза сыграла вничью.