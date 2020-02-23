Дженоа - Лацио. Анонс и прогноз матча

23 февраля. 13:30. Серия А. Генуя. "Луиджи Феррарис"

Коронавирус атаковал Ломбардию и Венето, заставив Правительство вчерашним вечером отменить все спортивные соревнования в регионах. Впрочем, в соседних Эмилии-Романье и Лигурии пока что играют. "Ювентус" уже добыл трудную победу в Ферраре и сохранил за собой первое место. Его сенсационного преследователя "Лацио" также ожидает гостевой матч против аутсайдера. Правда, гораздо более неприятного и в плане нынешней формы, и в плане очных встреч. После эйфории камбека против "Интера" подопечным Симоне Индзаги следует побыстрее опуститься с небес на землю. Удастся ли это сегодня?

Победа над "Интером" наконец-то прорвала плотину. В "Лацио" и вокруг него прекратили скромничать и начали открыто говорить о Скудетто. Предыдущий его обладатель с "орлами" Свен-Йоран Эрикссон говорил о лучшей полузащите лиги и одной из лучших в Европе. Диего Симеоне выражал удовольствие от успеха. Защитник "Атлетико" и бывший игрок "Фиорентины" Стефан Савич выразил свою поддержку в борьбе за Скудетто. И даже не имеющий никакого отношения к Италии Юрген Клопп. Президент Клаудио Лотито подытожил: "Все нейтральные болельщики, все, кто не болеет за "Ювентус" и "Интер", болеют за нас". Похоже, он прав.

Подчинённые Лотито полностью заслужили это. Рекордный для клуба полный круг без поражений (15 побед), 26 голов лучшего бомбардира лиги Чиро Иммобиле, лучший ассистент лиги Луис Альберто, лучшая оборона лиги, вторая атака. Все это - со скромным бюджетом и бывшими "сбитыми летчиками" в качестве лидеров. Причём римляне умеют как и раздавить, так и выгрызть, устроить камбек. Как против "Интера" при совсем не блестящей игре. И своим секретом игроки называют семейность в команде. "Мы семья в погоне за мечтой. Важна каждая деталь, важны и кладовщики, и массажисты", - заявляет Иммобиле. И это заметно.

Для "Дженоа" Скудетто - 17-ое место, выживание. И к нему в последнее время генуэзцы идут неплохо. После прихода Давиде Николы они набрали 11 очков в семи матчах. Лишь шесть команд в лиге набрали больше. Из них восемь в четырех последних без поражений. Уверенные ничьи в гостях с "Аталантой", "Фиорентиной", уверенная победа в Болонье (первая гостевая в 22-ух матчах), победа дома над "Кальяри". Команда забивала как угодно - с пенальти, углового, прорывом Антонио Санабрии метров на 70, комбинацией двух защитников-новичков Сумаро и Мазьелло. Она настойчива, организованна и вполне способна спастись.

Даже такая "Дженоа" не должна создать такому "Лацио" проблемы. Если бы не несколько "но". Шесть из семи побед римлян в гостях в сезонe 2019/20 были минимальными (1:0, 2:1), пять из них - благодаря голам в концовке. В последних 17-ти очных матчах генуэзцы добыли десять побед против пяти. А по очным во втором круге счет - шесть побед "грифонов" и две ничьи. В предыдущих двух вторых кругах "Дженоа" останавливала хорошо идущего соперника голами в самой концовке, такими ударами влияя и на будущее. А ныне еще и оборона фаворита ослабела - Луис Фелипе и Лулич травмированы, Ачерби под вопросом. Шанс для аутсайдера.

Ориентировочные составы:

Дженоа: Перин, Бираски, Сумаро, Мазьелло, Анкерсен, Шоне, Бехрами, Кришито, Кассата, Санабрия, Пандев

Лацио: Стракоша, Патрик, Баштуш, Раду, Лаццари, Лейва, Милинкович-Савич, Хони, Луис Альберто, Корреа, Иммобиле

Прогноз: Дженоа - Лацио 1:2

Статистика очных встреч и хорошая форма дают "грифонам" шанс. Никола говорит о стресс-тесте, об отличном шансе показать свои реальные возможности. С другой стороны, и о потребности отыграть даже выше Топ-уровня. Разве что тогда реально добыть результат. "Дженоа" способна отобрать очки, Индзаги побаивается Горана Пандева, забивавшего уже пять раз против бывшей команды. И все же в таком сезоне "Лацио" способен пройти еще один из серии подводных камней. С помощью соединения скромности с уверенностью в себе, о чем говорит Индзаги, а также качества, команде удастся победить.

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