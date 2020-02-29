Наполи назвал цену на Кулибали

Сенегалец Калиду Кулибали стал главной трансферной целью на лето для многих топ-клубов. В частности, им интересуются "Барселона", "Реал", "Манчестер Сити", однако главными претендентами считаются "Манчестер Юнайтед" и "Пари Сен-Жермен".

По данным Daily Mail, президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис понимает, что удержать Калиду будет непросто, однако он настроен заработать на этом трансфере. Поэтому он установил соответствующую цену - 99 млн евро. В случае, если трансфер состоится на условиях "Наполи", Кулибали станет самым дорогим защитником в истории, побив рекорд Гарри Маквайра.

Добавим, что transfermarkt оценивает Калиду в 75 млн евро. В текущем сезоне он сыграл в 21 матче. Всего в Серии А Кулибали, который перешел в "Наполи" из "Генке" за почти 8 млн евро, провел 173 поединка и забил 10 голов.