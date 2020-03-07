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Конте: Мы с правильным настроем подходим к Юве, несмотря на отмену матчей и игры без зрителей

Италия
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Наставник "нерадзурри" высказался накануне встречи с "Ювентусом"

Конте: Мы с правильным настроем подходим к Юве, несмотря на отмену матчей и игры без зрителей
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Главный тренер "Интера" Антонио Конте поделился мыслями накануне поединка против "Ювентуса" в рамках 26-го тура Серии А.

"Мы с правильным настроем подходим к этому матчу, несмотря на трудности, потому что отмена матчей и изменения в расписании – это непросто. Я сказал парням, что мы должны быстро адаптироваться и продолжать ту усердную работу, которую мы выполняли ранее, и должны стараться показывать свою лучшую игру. Мы в хорошей форме. Игроки работают просто невероятно. Они готовы к самопожертвованию, у них есть большое желание поднять планку еще выше. Эти важные игры много значат для ситуации в таблице. Встречаем этот вызов с большим желанием, решительностью и готовностью приспособиться к последним изменениям.

Матч без зрителей - это трудно, потому что болельщики в футболе играют важную роль, особенно в таких больших матчах. Однако в этот очень деликатный момент мы должны проявлять большую осторожность, потому что здоровье людей на первом месте, поэтому мы должны адаптироваться, чтобы обеспечить максимальную безопасность.

У каждого противостояния своя история. А такого соперника как Ювентус, особенно. Очевидно, что мелкие детали могут все решить. Мы знаем, что это очень сильная команда, и мы уважаем то, что они делают. Со своей стороны, мы голодны и полны решимости трудиться, чтобы стать как можно ближе к ним, для нас важно задрать планку. "Ювентус" против "Интера" – это будет отличная игра, но важно, что она имеет большое значение для положения дел в таблице Серии А. И это свидетельствует о работе, которую проделали наши игроки, так что я всегда буду благодарен им за то, что они дают каждый день, и за то, что они стремятся быть конкурентоспособными", - поделился Конте.

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В статье: Ювентус (Турин) Антонио Конте Серия А Интер (Милан)
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Источник:
inter.it
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