Любовь и ненависть во времена короны. Серия А борется за сезон

Италия лидирует в Европе в печальном соревновании. Состоянием на вечер субботы 5061 человек заразились коронавирусом, причем разница между новозараженными и выздоровевшими составляет 600-700 человек в день. Большинство из 233-ех жертв болезни скончались за последние пять дней. Заражены все регионы. Столица Ломбардии Милан опустела как в августе, когда жители убегают от городской жары. Разумеется, страдает и футбол. Юношеская команда "Ювентуса" пребывает в карантине, десятки матчей низших дивизионов были перенесены. А Серия А пребывала в настоящем хаосе. Сегодня она возобновится без зрителей. Но удастся ли закончить этот замечательный в спортивном плане сезон?

Спортивный директор "Удинезе" Паскуале Марино говорит о реальности постапокалиптического фильма в стране и уверен, что сезон в какой-то момент будет прекращен. Впервые с 1915-го года, когда он не был завершен из-за Первой Мировой Войны. Но даже если удастся закончить его - мы скорее запомним негатив. Причем, не только из-за самой эпидемии, но и из-за отвратительного поведения клубов во время кризиса. Как говорит глава Федерации Габриэле Гравина, итальянский футбол стал жертвой самого себя, своей огромной важности для страны в социальном и экономическом плане. Он прав. И даже больше - кальчо стал зеркалом страны. В который раз.

Итальянский Путь

Итальянцы традиционно презирают своих руководителей. Да и часто самих себя. "Матчи были перенесены в растерянной нелогичной манере, известной также как Итальянский Путь", "нам нужно единство, не виданное в стране уже десятки лет", "постоянное непостоянство", "логика, выброшенная в окно", "проявление всего худшего у властей и народа" - цитаты последних дней от журналистов Томмазо Адами, Марко Тронкетти, Сюзи Кампанале. Но как раз ныне власти стараются - перекрывают целые регионы, закрывают школы, музеи, университеты, храмы. При этом всеми силами пытались сохранить как можно больше привычной жизни, поначалу перекрывая и запрещая лишь в наиболее заражённых регионах и временно.

Возможно, все же стоило перекрыть все сразу, всю страну. Впрочем, не очень хочется критиковать Правительство Джузеппе Конте за нежелание поддаваться всеобщей панике. Тем более, что и принятые на ранней стадии эпидемии меры критиковались из-за "излишней жесткости", а сам Конте признавал их драконовскими и шоковой терапией. Не особо хочется и критиковать префектуру Турина и Неаполя за перенос кубковых полуфиналов по причине "невозможности проследить, из каких регионов прибыли все болельщики" - более зараженной Ломбардии либо менее страдающих Пьемонта и Кампаньи. Да и центральные власти в итоге приняли правильное решение - закрыть трибуны стадионов до апреля по всей стране.

Но все же иногда политики вели себя неправильно, непоследовательно. Не говоря уж о боссах лиги. Что и вызвало подозрения в заангажированости и работе в пользу определённых клубов. Да и эти определённые клубы проявили себя далеко не лучшим образом. Невозможно было понять, почему во время закрытия трибун в Ломбардии болельщиков ломбардийской "Аталанты" допустили на стадион тогда не пораженного южного города Лечче, ограничившись лишь проверкой термосканерами. Почему на экстренное заседание по вопросам календаря явились лишь девять клубов из 20-ти? Почему представители "Фиорентины" отказывались играть при пустых трибунах, но тут же заткнулись после решения Правительства?

Атмосфера тотального недоверия и автоматического отказа от любых предложений (например, "Лацио" отказался перенести матч против "Аталанты" на день, поскольку это добавляло участнику Лиги Чемпионов день отдыха) напоминала договоры и переговоры с Россией, не стоящие бумаги, на которой написаны и ножки стола, за которым велись. Она вызывала отвращение. Например, требования "играть должны все одновременно, либо никто" (в частности, Паулу Фонсеки). Нелогичные, учитывая пример АПЛ, где матчи постоянно переносят из-за кубковых соревнований. И учитывая пример любой лиги, где тур растягивают на несколько дней. И даже от призывов не играть без зрителей веяло интересантами.

Дерби позора Италии

Пиком фарса стал матч "Ювентус" - "Интер". Вначале закрытие трибун для ломбардийцев, затем полное закрытие, затем перенос на даты, к которым срок закрытия трибун тогда истекал. Кто убедил министра спорта Винченцо Спадафору, что Дерби Италии должно быть перенесено, поскольку при пустых трибунах "ухудшает имидж страны" и "демонстрирует ее провал в борьбе с эпидемией"? Не случайно экс-министр Лука Лотти чувствовал, будто он на собрании жильцов многоквартирного дома, где никогда ни в чем не согласны. А глава Олимпийского Комитета Италии Джованни Малаго называл поведение клубов позором и призывал президентов не поддаваться давлению фанов и перестать вести себя как болельщики.

Клаудио Раньери назвал игру без зрителей на трибунах "смертью футбола". Я с ним не согласен, ведь у футбола, кроме тысяч зрителей на стадионе, есть миллионы у телевизоров, которые также заслуживают увидеть любимую игру. Тем более, когда вынуждены сидеть в карантине, либо просто дома, когда пребывают в депрессии, панике. Для них, для нас футбол стает отдушиной, для них, для нас стоит играть. А атмосферу на пустом стадионе можно скрасить музыкой, записью скандирований и личных обращений болельщиков. Но слова Раньери хотя бы искренни. А вот перенос Дерби Италии в последний момент из-за закрытых трибун выглядел не более, чем политическим и экономическим решением.

"Юве" боялся потерять около пяти миллионов евро доходов от матча плюс, возможно, желал получить передышку после позорной игры в Лионе в Лиге Чемпионов. А "Интер", яростно кричавший о закрытии трибун "для заботы об общественном здоровье", скорее лишь желал оставить соперника без поддержки. Ведь кричать начал лишь после того, как его болельщикам запретили ехать в Турин. И то, что ныне президент "нерадзурри" Стивен Чжан и Генеральный директор Джузеппе Маротта гордо заявляют, что Правительство наконец-то признало их правоту, мало кого обманывает. Ведь поначалу они молчали. А атмосферу без зрителей на матче Лиги Европы против "Лудогорца" в Милане называли сюрреалистичной.

Именно два флагмана кальчо в эти недели вели себя наиболее позорно. Чжан даже назвал главу Серии А Паоло Даль Пино "самым большим и темным клоуном". И извиняться не собирался, заявляя, что еще высказался слишком мягко. При этом Генеральный директор "Ромы" Гвидо Фиенга резонно заметил, что позиция Чжана не была понятной, ведь он требовал то открыть трибуны (на домашнем матче против "Сампдории"), то закрыть их (в Турине). А яростные требования "нерадзурри" вначале сыграть матч против "Дории", а потом уже дерби, угрозы подать в суд, если выйдет иначе, отказ играть дерби в понедельник девятого марта со словами о "провокации" выглядели просто вредностью без видимой причины.

Все это настолько раздражало, что болельщики находили даже микроскопические поводы такого поведения и раздували их. Заявляли, что "Интер" просто желает дождаться выздоровления первого вратаря Самира Хандановича. Что "Ювентус" добился переноса кубкового матча против "Милана" из-за отсутствия Криштиану Роналду, поехавшего к заболевшей матери. Болельщики "Интера" даже устроили протест напротив офисов Федерации с выкриками "новый Кальчополи". В те дни, в те недели отвращение от происходившего в итальянском футболе достигло пика. И лишь решение Правительства закрыть трибуны всех стадионов в стране остановило эту отвратительную войну.

Сегодня и завтра должны доиграть 26-й тур, есть окно в мае. Кубок подождёт и до августа. Однако проблемы остаются. "Юве" уже потерял 12 миллионов евро, а все команды Серии А в целом - 28 (Calcio E Finanza). "Интеру" из-за участия в Лиге Европы просто некогда играть с "Сампдорией". Игрокам запрещено пожимать руки, требуют разделять бутылки с водой, одежда, полотенца, дезинфицировать раздевалки и даже микрофоны журналистов. А также постоянные проверки на заражение. И ясно, что первое же грозит срывом сезона. Как и герметичное закрытие Ломбардии, о котором уже говорят в СМИ. Но пока что мы постараемся насладиться любимой игрой. Еще более любимой в такие непростые времена.

Фото - Eurosport, Getty Images, DAZN