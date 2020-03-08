Серия А. Скука на поле, хаос вокруг него

Парма. "Эннио Тардини"

"Парма" - СПАЛ 0:1

Гол: Петанья 71 (пен.)

"Парма": Коломби, Дармиан (Силигарди 88), Якопони, Алвеш, Гальоло, Бругман (Капрари 73), Грасси, Куртич, Кулушевски (Карамо 82), Корнелиус, Жервиньо

СПАЛ: Бериша, Чонек, Викари, Бонифаци, Реца (Фелипе 34), Миссироли, Вальдифиори, Фарес (Сала 62), Валоти, Мурджа (Тунев 90), Петанья

Предупреждения: Бругман 62, Гальоло 90+5 - Фелипе 39

Правительство Италии, местные власти, правление лиги, телевидение, игроки - все друг против друга даже более, чем против коронавируса - именно так можно подытожить первый матч воскресенья в Серии А. Уже когда игроки стояли в туннеле с готовностью выйти на поле вовремя, министр спорта Винченцо Спадафора призвал прервать лигу. После 75-ти минут дискуссий матч все же начался. Причем по его ходу поступали сообщения о спорах вокруг открытия телетрансляций для бесплатного просмотра, якобы ставших настоящей причиной задержки. А также сообщения об угрозе Ассоциации Футболистов устроить забастовку. Тотальный хаос. И что будет далее - неясно.

В таком хаосе матч в Парме ожидаемо остался в тени. Задержка с его началом, пустые трибуны, вышеупомянутые сообщения - все это неминуемо повлияло на игроков. Первый тайм вышел жестким, крайне медленным и скучным, лишь с одним ударом в створ ворот. Вначале доминировала "Парма", борющаяся за попадание в Еврокубки. Затем - СПАЛ, шедший последним. Но без особой остроты. Во втором тайме обе команды уже ускорились. Валоти даже пробивал почти в упор в акробатическом прыжке (вратарь "Пармы" взял). Жервиньо не попал в упор. А Петанья реализовал пенальти, назначенный за снос того же Валоти. Но и это не заставило забыть о хаосе вокруг.

Все же отметим, что СПАЛ добыл первую победу после пяти поражений подряд, ушёл с 20-го места и оставил себе шансы выбраться из зоны вылета. Его новый главный тренер Луиджи Ди Бьяджо после двух поражений набирает первые очки. А "Парма", в предыдущих шести матчах выигравшая три и проигравшая лишь "Ювентусу" и "Лацио", теряет шестое место по потерянным очкам. Она, как всегда, нестабильна.