Буффон и Кьеллини продлят своё пребывание в Ювентусе еще на один сезон

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон и защитник Джорджо Кьеллини близки к заключению новых контрактов с клубом, сообщает Goal.

Нынешние соглашения игроком истекают летом, однако в скором времени они будут продлены до 2021 года.

В этом сезоне 35-летний Кьеллини провёл всего три игры, пропустив большую часть кампании из-за разрыва крестообразных связок колена.

42-летний Буффон сыграл 11 матчей, трижды сохранив ворота в неприкосновенности.