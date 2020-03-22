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Буффон и Кьеллини продлят своё пребывание в Ювентусе еще на один сезон
Вскоре легенды клуба обновят свои контракты
Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон и защитник Джорджо Кьеллини близки к заключению новых контрактов с клубом, сообщает Goal.
Нынешние соглашения игроком истекают летом, однако в скором времени они будут продлены до 2021 года.
В этом сезоне 35-летний Кьеллини провёл всего три игры, пропустив большую часть кампании из-за разрыва крестообразных связок колена.
42-летний Буффон сыграл 11 матчей, трижды сохранив ворота в неприкосновенности.
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