Деян Станкович: Интер Моуриньо - уникален. Юве никогда не брал требл, а сколько они инвестируют!

Бывший сербский полузащитник "Интера" Деян Станкович вспомнил про требл, который миланский клуб взял в сезоне 2009/2010.

"Тот "Интер" вошел в историю. Только спустя время можно осознать, чего мы достигли. Это было невероятно. Например, "Ювентусу" никогда не удавалось взять требл. А сколько они инвестируют!

Эры начинаются и заканчиваются. Я могу только поблагодарить Массимо Моратти и его семью за то, что они нам дали. Второй год Моуринью был очень важен – подбор игроков, система и характер, которым мы обладали.

Мы хотели выиграть все, потому что "Интер" не может нацеливаться лишь на отдельные турниры. Нам повезло в Киеве, поэтому мы сказали себе, что должны извлечь из этого максимум.

Мы обыграли "Челси", хотя тогда у нас могли играть 13-14 человек. Единственное, о чем мы думали, – добраться до 22 мая и сотворить историю. Мы разваливались в последние 45 дней, но Моуринью вытащил из нас нечто большее", – рассказал Деян Станкович.