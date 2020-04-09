Верховод: Сегодняшние голы – это оскорбление для футбола. Защитники не способны читать игру

Пьетро Верховод, бывший футболист "Милана" и "Ювентуса", нанес удар по тенденциям футбольной обороны. Цитирует Пьетро Football Italia.

"Я жду команду, которую я мог бы возглавить и научить обороняться. Сегодняшние голы – это оскорбление для футбола. Защитники не способны читать игру и предвидеть движение мяча".

Пьетро Верховод – участник трех чемпионатов мира (1982, 1986, 1990). Считается одним из величайших защитников всех времен. "Царь" (прозвище Пьетро) – чемпион мира 1982 года, победитель Лиги чемпионов 1995/96.

Отметим, что Верховод родился в семье уроженца Старобельска, советского военнопленного Ивана Лукьяновича Верховода, который обосновался после окончания Второй мировой войны в Италии.