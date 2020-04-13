Интер нашел клуб для Жоау Мариу

Полузащитник "Интера" Жоау Мариу, который сейчас выступает за "Локомотив", может вернуться в "Спортинг". Клуб из Лиссабона претендует на 27-летнего португальца, сообщает A Bola.

Контракт Жоау Мариу с "Интером" рассчитан до лета 2022 года. Однако миланский клуб хочет расстаться с футболистом.

Жоау Мариу - воспитанник "Спортинга". Он покинул клуб в 2016 году, когда "Интер" заплатил за него 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне хавбек провел за "Локо" 15 матчей, в которыйх забил 1 гол и сделал 4 голевые передачи.