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Интер нашел клуб для Жоау Мариу

Италия
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Интер нашел клуб для Жоау Мариу
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Полузащитник "Интера" Жоау Мариу, который сейчас выступает за "Локомотив", может вернуться в "Спортинг". Клуб из Лиссабона претендует на 27-летнего португальца, сообщает A Bola.

Контракт Жоау Мариу с "Интером" рассчитан до лета 2022 года. Однако миланский клуб хочет расстаться с футболистом.

Жоау Мариу - воспитанник "Спортинга". Он покинул клуб в 2016 году, когда "Интер" заплатил за него 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне хавбек провел за "Локо" 15 матчей, в которыйх забил 1 гол и сделал 4 голевые передачи.

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Интер (Милан) Жоау Мариу
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