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Интер нашел клуб для Жоау Мариу
Игрок может отправиться в Португалию
Полузащитник "Интера" Жоау Мариу, который сейчас выступает за "Локомотив", может вернуться в "Спортинг". Клуб из Лиссабона претендует на 27-летнего португальца, сообщает A Bola.
Контракт Жоау Мариу с "Интером" рассчитан до лета 2022 года. Однако миланский клуб хочет расстаться с футболистом.
Жоау Мариу - воспитанник "Спортинга". Он покинул клуб в 2016 году, когда "Интер" заплатил за него 30 миллионов евро.
В нынешнем сезоне хавбек провел за "Локо" 15 матчей, в которыйх забил 1 гол и сделал 4 голевые передачи.
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