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Ибрагимовича оштрафуют на 1,8 миллиона евро

Италия
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Регистрация его автомобиля закончилась в конце марта

Ибрагимовича оштрафуют на 1,8 миллиона евро
Новина українською

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович может столкнуться с санкциями после поездки на своём автомобиле.

Перед возвращением в Италию звезда "россонери" проехался по Стокгольму на своём Ferrari Monza SP2 стоимостью £ 1,6 млн (€ 1,8 млн), который швед купил в октябре прошлого года и подарил себе на 38-летие.

По информации The Sun, шведское транспортное агентство выяснило, что регистрация автомобиля Златана была недействительной начиная с конца марта. Теперь футболисту грозит штраф.

Напомним, после приостановки нынешнего розыгрыша чемпионата Италии из-за пандемии коронавируса Ибрагимович улетел в Швецию, где тренировался с местной командой. 11 мая Златан вернулся в Милан.

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В статье: Златан Ибрагимович Милан (Италия)
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