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Икарди планирует остаться в ПСЖ
Игроку нравится в парижском клубе
Форвард "ПСЖ" Мауро Икарди, права на которого принадлежат "Интеру", рассказал о том, как он чувствует себя в парижском клубе:
"Могу сказать, что чувствую себя здесь очень хорошо. Я приехал сюда с желанием продемонстрировать, на что я способен. Пока все идет хорошо. У меня сразу сложились хорошие отношения с товарищами по команде, что поспособствовало быстрой адаптации.
Я здесь, чтобы помочь команде выиграть множество разных трофеев".
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