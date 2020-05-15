Икарди планирует остаться в ПСЖ

Форвард "ПСЖ" Мауро Икарди, права на которого принадлежат "Интеру", рассказал о том, как он чувствует себя в парижском клубе:

"Могу сказать, что чувствую себя здесь очень хорошо. Я приехал сюда с желанием продемонстрировать, на что я способен. Пока все идет хорошо. У меня сразу сложились хорошие отношения с товарищами по команде, что поспособствовало быстрой адаптации.

Я здесь, чтобы помочь команде выиграть множество разных трофеев".