Официально: Лечче Шахова отказался от месячной зарплаты

Игроки и тренерский штаб первой команды "Лечче" отказались от месячной зарплаты в связи с экономическими проблемами, сообщает официальный сайт клуба.

При этом футболисты и тренеры могут получить эти деньги обратно, если команде удастся сохранить прописку в Серии А.

Перед приостановкой сезона "волки" шли на 18-й позиции с 25 очками в активе, уступая "Дженоа" спасительную 17-ю строчку по разнице мячей.

Ранее сообщалось, что чемпионат Италии планируют возобновить 19 июня.