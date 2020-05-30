  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Официально: Лечче Шахова отказался от месячной зарплаты
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Лечче Шахова отказался от месячной зарплаты

Италия
(1 голосов)

Игроки и штаб смогут получить деньги обратно, если сохранят прописку

Официально: Лечче Шахова отказался от месячной зарплаты
Новина українською

Игроки и тренерский штаб первой команды "Лечче" отказались от месячной зарплаты в связи с экономическими проблемами, сообщает официальный сайт клуба.

При этом футболисты и тренеры могут получить эти деньги обратно, если команде удастся сохранить прописку в Серии А.

Перед приостановкой сезона "волки" шли на 18-й позиции с 25 очками в активе, уступая "Дженоа" спасительную 17-ю строчку по разнице мячей.

Ранее сообщалось, что чемпионат Италии планируют возобновить 19 июня.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Шахов Лечче
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...