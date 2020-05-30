Италия
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Официально: Лечче Шахова отказался от месячной зарплаты
Игроки и штаб смогут получить деньги обратно, если сохранят прописку
Игроки и тренерский штаб первой команды "Лечче" отказались от месячной зарплаты в связи с экономическими проблемами, сообщает официальный сайт клуба.
При этом футболисты и тренеры могут получить эти деньги обратно, если команде удастся сохранить прописку в Серии А.
Перед приостановкой сезона "волки" шли на 18-й позиции с 25 очками в активе, уступая "Дженоа" спасительную 17-ю строчку по разнице мячей.
Ранее сообщалось, что чемпионат Италии планируют возобновить 19 июня.
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