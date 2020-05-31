Италия
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Мойзе Кин – приоритетная цель Ромы на лето
"Волки" продолжают поиски форварда
"Рома" сохраняет интерес к форварду "Эвертона" Мойзе Кину.
"Волки" интересовались юным талантом ещё прошлым летом, однако "Ювентус" предпочёл продать его в АПЛ, получив более выгодное предложение.
По информации Il Messaggero, "Рома" вновь попытается приобрести Кина этим летом, обозначив его своей приоритетной целью на трансферное окно.
Сам Кин заинтересован в возвращении в Италию после неудачного сезона в АПЛ (1 гол в 22 матчах).
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