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Балотелли может перебраться в МЛС

Италия
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Игроком интересуются в Лос-Анджелес Гэлакси

Балотелли может перебраться в МЛС
Новина українською

Итальянский нападающий "Брешии" Марио Балотелли может продолжить карьеру в США, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere della Sera.

По данным источника, с Мино Райолой, агентом футболиста, контактировал американский "Лос-Анджелес Гэлакси" и ещё несколько клубов из MLS.

Балотелли перешёл в "Брешию" прошлым летом на правах свободного агента, подписав с клубом контракт до 2022 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 19 матчах итальянской Серии А, в которых записал на свой счёт 5 голов. Ранее сообщалось, что Балотелли покинет "Брешию" по окончании сезона.

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В статье: Марио Балотелли МЛС Брешиа (Брешиа) Лос-Анджелес Гэлакси
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