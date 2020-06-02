Балотелли может перебраться в МЛС

Итальянский нападающий "Брешии" Марио Балотелли может продолжить карьеру в США, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere della Sera.

По данным источника, с Мино Райолой, агентом футболиста, контактировал американский "Лос-Анджелес Гэлакси" и ещё несколько клубов из MLS.

Балотелли перешёл в "Брешию" прошлым летом на правах свободного агента, подписав с клубом контракт до 2022 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 19 матчах итальянской Серии А, в которых записал на свой счёт 5 голов. Ранее сообщалось, что Балотелли покинет "Брешию" по окончании сезона.