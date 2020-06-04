Италия
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Игуаин получил травму на тренировке Ювентуса
Участие форварда в матче с Миланом под вопросом
Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин получил травму на тренировке.
Впрочем, повреждение не является серьезным. Как сообщил клубный сайт "Ювентуса", у форварда растяжение мышцы бедра. В то же время, сроки восстановления форварда не сообщаются.
Напомним, что "Ювентус" возобновит сезон 12 июня матчем полуфинала Кубка Италии против "Милана" и участие Игуаина в этом матче остается под вопросом.
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