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Де Лигт: Роналду – лучший игрок своего поколения

Италия
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Защитник восхищается своим одноклубником

Де Лигт: Роналду – лучший игрок своего поколения
Новина українською

Защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт выразил свое восхищение партнером по команде Криштиану Роналду.

"Роналду – лучший игрок своего поколения и пример для подражания для молодых футболистов.

Я всегда стараюсь прогрессировать, глядя на его игру, потому что на тренировках он работает с невероятной энергетикой. Начинаешь сомневаться, что ему действительно 35 лет.

У нас действительно хорошая команда, в ней много сильных парней. Самые веселые – из Южной Америки. Помимо Роналду, меня впечатлили Дибала и Бентанкур. У них у обоих потрясающая техника.

Родриго, в частности, недооценивают, но впереди у него большое будущее", – сказал де Лигт в интервью Tuttosport.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Матейс де Лигт
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