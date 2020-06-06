Защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт выразил свое восхищение партнером по команде Криштиану Роналду.

"Роналду – лучший игрок своего поколения и пример для подражания для молодых футболистов.

Я всегда стараюсь прогрессировать, глядя на его игру, потому что на тренировках он работает с невероятной энергетикой. Начинаешь сомневаться, что ему действительно 35 лет.

У нас действительно хорошая команда, в ней много сильных парней. Самые веселые – из Южной Америки. Помимо Роналду, меня впечатлили Дибала и Бентанкур. У них у обоих потрясающая техника.

Родриго, в частности, недооценивают, но впереди у него большое будущее", – сказал де Лигт в интервью Tuttosport.