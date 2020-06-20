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Хедира больше не выйдет на поле в составе Ювентуса

Италия
(1 голосов)

Всё из-за травмы

Хедира больше не выйдет на поле в составе Ювентуса
UA-Футбол
Новина українською

Немецкий защитник Сами Хедира уже вряд ли выйдет на поле в официальном матче в футболке "Ювентуса".

У футболиста травма сухожилия. По данным Gazzetta dello Sport, Хедире для восстановления понадобится около двух месяцев. К этому времени уже должен завершиться текущий сезон Серии А, по окончании которого Сами покинет "Ювентус".

Ожидается, что новым местом работы Хедиры станет MLS.

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В статье: Сами Хедира Ювентус (Турин)
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