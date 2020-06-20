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Торино - Парма 1:1. Видеообзор матча

Италия
(1 голосов)

Вашему вниманию обзор матча 25-го тура Серии А

Торино - Парма 1:1. Видеообзор матча
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Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Парма" 1:1

Голы: Нкулу 15 - Куцка 31

Нереализованный пенальти: Белотти 48 (вратарь)

"Торино": Сиригу, Де Сильвестри, Иццо, Нкулу, Бремер, Ринкон, Мейте, Беренгер (Айна 68), Эдера (Лукич 82), Белотти, Дзадза

"Парма": Сепе, Дармиан (Лорини 85), Якопони, Алвеш, Гальоло, Скоццарелла (Эрнани 70), Куцка (Бругман 85), Куртич, Жервиньо (Капрари 73), Корнелиус, Кулушевски

Предупреждения: Ринкон 62 - Якопони 47, Бругман 86

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В статье: Парма (Парма) Серия А Торино (Турин)
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