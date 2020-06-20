Италия
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Торино - Парма 1:1. Видеообзор матча
Вашему вниманию обзор матча 25-го тура Серии А
Турин. "Олимпико Гранде Торино"
Голы: Нкулу 15 - Куцка 31
Нереализованный пенальти: Белотти 48 (вратарь)
"Торино": Сиригу, Де Сильвестри, Иццо, Нкулу, Бремер, Ринкон, Мейте, Беренгер (Айна 68), Эдера (Лукич 82), Белотти, Дзадза
"Парма": Сепе, Дармиан (Лорини 85), Якопони, Алвеш, Гальоло, Скоццарелла (Эрнани 70), Куцка (Бругман 85), Куртич, Жервиньо (Капрари 73), Корнелиус, Кулушевски
Предупреждения: Ринкон 62 - Якопони 47, Бругман 86
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