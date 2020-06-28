Кьеллини: Тотти мог выиграть Золотой мяч, Оуэн и Шевченко получали награду, а они были не лучше за Франческо

Защитник туринского "Ювентуса" Джорджо Кьеллини поделился мыслями насчет экс-нападающего римской "Ромы" Франческо Тотти.

"Я играл с Тотти, хотя мы почти всегда были соперниками. Я видел его матчи в составе сборной Италии до ЧМ-2006, но потом он ушел из команды. Франческо был по-настоящему великим, и очень жаль, что мы не увидели его игры за другие большие команды, но то, что он посвятил жизнь "Роме", романтично.

Он выиграл намного меньше, чем мог бы. Он должен был выиграть "Золотой мяч" и, вероятно, лишил себя возможности развиваться, которая возникает при смене обстановки. Впрочем, если кто-то думает, что Тотти гнался за комфортом, то он ничего в этом не смыслит. Это была любовь.

Тотти действительно мог выиграть "Золотой мяч" до того, как настала эпоха "инопланетян" – Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Эту награду получали игроки вроде Майкла Оуэна и Шевченко – великих футболистов, но точно не превосходящих Тотти.

У Франческо были глаза на затылке, он мог отдавать такие передачи, о которых никто и помыслить не мог. Я видел его фантастическую игру: сперва ее определяла невероятная физическая подготовка, а затем – класс, пускай при снизившемся темпе.

С точки зрения техники, характера, видения игры, Тотти был футболистом мирового уровня, попросту гением. Вместе с непослушным творцом Антонио Кассано он создал один из лучших тандемов в истории "Ромы", даже лучший. Чистая поэзия", – написал Джорджо Кьеллини в автобиографической книге.