Малиновский зажигает, интрига тлеет. Итоги 33-го тура Серии А

Аталанта - Брешия 6:2

Болонья - Наполи 1:1

Милан - Парма 3:1

Сампдория - Кальяри 3:0

Сассуоло - Ювентус 3:3

Рома - Эллас Верона 2:1

Удинезе - Лацио 0:0

Лечче - Фиорентина 1:3

Торино - Дженоа 3:0

СПАЛ - Интер 0:4

33-й тур Серии А также не подвёл в плане голов - 37. Даже тлеет кое-какая интрига в борьбе за Скудетто. "Интер" и "Аталанта" в шести-семи очках позади "Ювентуса", в отчётном туре разгромили своих соперников. Сам "Юве" не громит, а наоборот - от матча к матчу бродит по комнате страха. Вот только на выходе из неё сразу же ожидает титул чемпиона. А в борьбе за Топ-4 интриги нет вообще. В борьбе против вылета СПАЛ и "Брешия" уже "сгорели", "Дженоа" и "Лечче" остались наедине. Наедине остались и "Милан" с "Сассуоло" в борьбе за Лигу Европы. И здесь шестиочковый гандикап у фаворита.

Тотальный осадок

Интрига тлеет прежде всего благодаря "Ювентусу". Три матча без побед подряд впервые с мая 2017-го (если не считать матчи после оформления Скудетто), в них пропущены девять мячей. Причём во всех "бьянконери" заслужили поражение. После 2:0 в дебюте полностью выключиться, пропустить трижды, в том числе дважды - после своих касаний мяча. Забить с углового. Молиться на Щесны, первого вратаря "Юве" за семь лет, совершившего семь сейвов за матч (и каких!). И на спасение Алекса Сандро с линии ворот. Всё это - описание матча какого-то Pazza Inter. Не когда-то жёсткого и хладнокровного "Ювентуса".

Можно говорить о великолепной форме соперника. О его 17-ти голах и 14-ти очках в шести предыдущих матчах. Ныне "Сассуоло" - уже первый в лигах Топ-5 летом, кто забил как минимум три гола в пяти матчах. Можно говорить о травме Бонуччи, о неготовности Кьеллини играть. О Ругани... Однако всё это даже не отмазки. 16 ударов по воротам "Ювентуса" за первый тайм (впервые с начала подсчёта подобной статистики в 2004-ом году) и все другие данные и процессы матча - признак сильной лихорадки. Шесть очков преимущества и более лёгкий календарь облегчат её на пути к Скудетто. Но осадок останется.

Останется осадок и от "Сассуоло". От результата. Его тренер Роберто Де Дзерби явно разочарован. "Жаль, что в дебюте матча мы были слишком напряжены и слишком боялись их. Жалею о двух пропущенных с угловых, ведь мы работали над этим. Если бы не дурацкие голы и не мандраж в начале - мы бы победили". Да, речь об упущенной победе. Маурицио Сарри говорит о физических и ментальных проблемах, он в шоке от "странного" первого тайма, "ошеломлён" падениями уровня "Юве", он боится открытой игры ("нужно было больше держать мяч и снижать темп"). Именно такого соперника нужно было побеждать.

Послание чемпиону

"Интер" немало оступался в последних турах, терял верное преимущество. "Аталанта" потеряла победу над "Ювентусом", способную изменить всё, по собственной вине. В 33-ем туре обе разгромили всего лишь две безоговорочно худшие команды лиги. Причём в первом тайме в Ферраре СПАЛ играл с "Интером" на равных. В первой четверти матча против "Брешии" "Аталанта" нанесла лишь один удар по воротам.

И все же в этих победах есть послание. "Нерадзурри" всё ещё борются за Скудетто. "Интер" в июне-июле набрал 17 очков в восьми матчах. Такой темп, как и 71 очко в 33-ёх матчах - лучший со времен Жозе Моуриньо. Знамя травмированного Лукаку и думающего о "Барселоне" Лаутаро поднял Алексис Санчес. 1+6 по схеме "гол+пас" - третье место в лиге после рестарта позади лишь КриРо и Белотти. Ну а "Аталанта" лучшая по очкам и забитым и после рестарта, и с конца января, и с марта. 35 очков из 39-ти возможных, единственный, кто забил 93 мяча за 33 тура с 1958-го года - она не выключается.

Режим сна

В отличие от них, "Лацио" уже давно в режиме сна. Бурного, с кошмарами, со злостью президента, стычками игроков между собой и с медиками. С двумя голами Чиро Иммобиле с игры в 11-ти матчах. В Удине "орлы" с трудом добыли ничью, играя на уровне аутсайдера. И это против команды, которую ранее легко победили в семи матчах подряд. Их энергия иссякла уже по истечении первой четверти матча (да и тогда вратарь соперника почти не работал), а далее на педаль газа нажимал лишь "Удинезе". Если бы не низкое исполнительское мастерство фриуланцев - римляне проиграли бы четвёртый матч подряд.

Симоне Индзаги считает, что его команда испробовала всё и отмечает усталость во втором тайме. Но на самом деле оправдания неуместны, да и уже не важны. Летний "Лацио" просто слишком слаб во всех аспектах и не способен переиграть по игре практически никого. Если повезёт - забьёт и отобьётся. Если нет - нет шансов. Семь очков в семи летних матчах - темп 16-17 мест. И, судя по игре, он совершенно не удивляет.

Машина мчит без винтиков

Я уже не раз заявлял, что такого "Милана" не видел 7-8 лет. Уже ясно, что речь и о характере. По очкам, набранным летом (17 из 21-го, то есть без поражений), он уступает лишь "Аталанте". Во всех этих семи матчах забиты как минимум два мяча, а такого не было 11 лет. Всего забитых 20. И это при регрессе и злости Златана Ибрагимовича в последних матчах. В том числе и в его сотом за клуб. Он завёл команду, но, похоже, далее она способна идти без него. А с "Пармой" справилась еще и без Ребича и Беннасера в стартовом составе. Кесси и Чалханоглу сохранили ей мощь оси "центр поля-атака".

Да, "Парма" в свободном падении, и вместе с этим матчем набрала лишь одно очко в последних шести. 12:0 по ударам по воротам за первые 30 минут принесли лишь один серьёзный момент. А затем "россонери" пропустили. Могли пропустить и во втором тайме при 2:1. Однако эти поворотные моменты в последние недели складываются в их пользу. Что говорит о характере. А яркая атака предоставляет другие шансы.

Алгоритм сохранён

"Рома" также заявляет о нахождении себя. С помощью не игрока, а схемы. Три центральных защитника позволяют ей быть более агрессивной в атаке и стабильной в обороне. Команда Паулу Фонсеки, всегда говорившего о владении мячом, проиграла "Вероне" по нему со счётом 33:67. Тренер говорил о сложностях против команд определённого типа. Но и ныне, как и в тяжёлом матче первого круга, "волки" выдержали и победили. Без особой угрозы их вратарю и с креативом даже при неяркой игре. Эдин Джеко забил свой 15-й гол головой за пять лет в лиге (третье место). Верету реализовал пенальти. И этого хватило.

Три поражения, три победы, три поражения, три победы. Начнётся ли в следующем матче новая неудачная мини-серия? Либо "Рома" сломает этот алгоритм? "Интер" - очень непростой соперник, но вроде бы римляне готовы бороться.

Остались две дуэли

В борьбе за зону Лиги Европы интрига также еле тлеет. Даже "Сассуоло" в шести очках позади феерящего "Милана". А "Верона" - в девяти. Иван Юрич уже прямо заявил: "Лига Европы не для нас". "Парма" не удержала преимущество и не сдержала падение. А "Кальяри" был разгромлен "Сампдорией". У "Болоньи" как раз был шанс. Наставник "Наполи" Дженнаро Гаттузо признал, что его команде повезло, говорил о неплохом первом тайме, но о возвращении "на шесть месяцев назад" во втором. "Мы не играли как команда". Но и тогда "Болонья" забила лишь в концовке, а в первом тайме не попадала в створ ворот.

"Россоблу" упустили свой последний шанс.

В борьбе за выживание интрига остаётся. Но лишь между двумя командами. Остальные уже на расстоянии 7-10 очков от зоны вылета. И большей частью - по вине самих "Лечче" и "Дженоа". Южные "волки" вроде бы опомнились, после 25-ти пропущенных в шести матчах пропустив лишь один в двух. Однако дома, кризисной "Фиорентине", которой проиграли лишь один матч из предыдущих семи, которую переиграли в гостях осенью, они сдались уже в первом тайме. "Торино" не менее кризисный, набрал лишь семь очков в 13-ти предыдущих матчах. Но и он справился без проблем, поймав "Дженоа" на контратаках и угловом.

Несколько туров назад, когда казалось, что "Дженоа" и "Лечче" останутся один-на-один, им удалось подтянуться к другим. Ныне, похоже, уже не удастся. Так что очный матч в Генуе в воскресенье будет битвой не за шесть очков, а за весь сезон.

Украинский след

Руслан Малиновский на пике карьеры. "Аталанта" бьёт голевые рекорды и приближается к ещё более страшным. Например, до СЕЗОННОГО рекорда всей лиги последних 60-ти лет остался лишь один гол. И в этом походе украинец один из вождей. 6 очков по схеме "гол+пас" в последних семи матчах не набрал ни один игрок "Аталанты". И это без учёта заработанного пенальти в Кальяри. Его называют привилегией для команды, его удары - одной из загадок Вселенной. Фирменный "генковский" удар издали в нижний угол ворот "Брешии" и два ассиста вразрез выглядели настолько лёгкими и непринуждёнными!

Как раз поначалу его выступление казалось менее чистым, чем обычно. Он слишком застревал в атаке вместо дирижирования игрой. По процентам точных передач в первом тайме стал предпоследним в команде. Проигрывал больше дуэлей, чем обычно. Но даже при этом его активность, постоянное желание нагнетать бросались в глаза. Его запас прочности и уверенность в себе ныне настолько велики, что даже не в совсем стабильном для себя матче он способен стать его героем. Разумеется, оценки "7" и "7.5" от прессы были самими собой разумеющимися.

На счету Евгения Шахова в Италии гол и два ассиста. Из них 1+1 - в матчах против "Фиорентины". Матч первого круга был для него одним из лучших в Италии, он был одним из лучших на поле. Однако в матче второго не вышел в стартовом составе. Лишь на 72-ой минуте, когда всё уже давно было кончено. Сам гол - подключение в штрафную и техничный удар, замкнувший прострел - был весьма неплохим. Но означает ли он что-либо на будущее?