Дибала: Девять чемпионств Ювентуса подряд — это невероятно. Думаем о 10-м

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала высказался об очередной победе команды в итальянской Серии А.

"Сохранять концентрацию и амбициозность бывает трудно, но каждая победа – особенная. Думаю, это самое важное. Я люблю побеждать, мои партнёры – тоже, как и сам клуб. Это делает нас победителями. Но, конечно, помогает и то, что на каждой позиции у нас играют сильнейшие футболисты в мире. Мы гордимся собой, девять чемпионских титулов подряд – это невероятно, и мы уже думаем о 10-м", — приводит слова Дибалы The Guardian.

"Ювентус", набрав 83 очка в 37 турах, занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А и уже гарантировал себе чемпионский титул. Ближайший преследователь "бьянконери", "Интер", отстаёт на 4 очка. В Лиге чемпионов в следующей кампании Италию также представят "Аталанта" и "Лацио".