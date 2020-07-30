  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Дибала: Девять чемпионств Ювентуса подряд — это невероятно. Думаем о 10-м
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дибала: Девять чемпионств Ювентуса подряд — это невероятно. Думаем о 10-м

Италия
(1 голосов)

Пауло прокомментировал чемпионство своего клуба

Дибала: Девять чемпионств Ювентуса подряд — это невероятно. Думаем о 10-м
Новина українською

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала высказался об очередной победе команды в итальянской Серии А.

"Сохранять концентрацию и амбициозность бывает трудно, но каждая победа – особенная. Думаю, это самое важное. Я люблю побеждать, мои партнёры – тоже, как и сам клуб. Это делает нас победителями. Но, конечно, помогает и то, что на каждой позиции у нас играют сильнейшие футболисты в мире. Мы гордимся собой, девять чемпионских титулов подряд – это невероятно, и мы уже думаем о 10-м", — приводит слова Дибалы The Guardian.

"Ювентус", набрав 83 очка в 37 турах, занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А и уже гарантировал себе чемпионский титул. Ближайший преследователь "бьянконери", "Интер", отстаёт на 4 очка. В Лиге чемпионов в следующей кампании Италию также представят "Аталанта" и "Лацио".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Пауло Дибала
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...