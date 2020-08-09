Пирло ищет копию себя футболиста. В списке Тонали, Локателли и Дзаньоло

Новый главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло ищет на трансферном рынке приемника своих идей на футбольном поле.

Итальянский специалист хочет видеть в составе "зебр" игрока, который похож на него самого во времена его игровой карьеры по набору характеристик и навыков в полузащите.

Издание Sempreinter сообщает, что "Ювентус" снова возобновил интерес к хавбеку "Брешии" Сандро Тонали. Спортивный директор туринцев Фабио Паратичи уже готов приступить к переговорам с президентом "Брешии" Массимо Челлино и агентом полузащитника.

Источник отмечает, что лидером в борьбе за 20-летнего итальянского игрока является миланский "Интер". У футболиста и руководства "нерадзурри" уже есть предварительная договоренность.

В случае неудачи по трансферу Тонали, "Ювентус" переключится на атакующего полузащитника "Ромы" Николо Дзаньоло. Запасной вариант туринцев - хавбек "Сассуоло" Мануэль Локателли.