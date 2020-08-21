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Златан Ибрагимович подписал новый контракт с Миланом

Италия
(2 голосов)

Златан провел выдающуюся концовку сезона

Златан Ибрагимович подписал новый контракт с Миланом
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Нападающий Златан Ибрагимович и "Милан" достигли соглашения по новому контракту, сообщает журналист Николо Скира в "Твиттере".

По информации источника, форвард будет получать € 6 млн в год плюс бонусы. Напомним, именно на такой сумме настаивали Ибрагимович и его агент Мино Райола. Неоднократно подчёркивалось, что Златан счастлив в команде и хотел бы остаться в "Милане".

Скира также сообщил, что полузащитник "россонери" Лукас Билья перейдёт в "Торино" на правах годичной аренды с опцией выкупа, а голкипер Пепе Рейна отправится в "Валенсию".

Ибрагимович перешёл в итальянский клуб в январе 2020 года из "Лос-Анджелес Гэлакси" на правах свободного агента. В минувшем сезоне швед провёл за итальянский клуб 18 матчей и забил 10 мячей. Также Ибрагимович выступал за "Милан" с 2010 по 2012 год, а в 2011 году стал чемпионом Италии и выиграл Суперкубок страны.

3 октября Златану исполнится 39 лет.

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В статье: Златан Ибрагимович Милан
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Комментарии (2)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
21.08.2020 в 20:07
Гарна новина! Златан добре допомагає Мілану. Дай Бог йому здоров'я грати так як зараз та взяти скудетто з Міланом в наступному році!
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simargl (Чернигов)
21.08.2020 в 17:56
Златан просто монстр !!!... ждем Милан в группе лиги Европы с кем-нибудь из наших ... будет интересно!
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