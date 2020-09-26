Год смелости и борьбы. Руслан Малиновский и Аталанта начинают непростой сезон

"Год смелости". Этот заголовок Eco di Bergamo к старту сезона "Аталанты" больше о борьбе города с коронавирусом. Но и команде после феноменального предыдущего сезона нужно будет стать смелее. Впервые в своей истории она фаворит. Место в Топ-4, борьбу за Скудетто и возвращение в плей-офф Лиги Чемпионов считают обязанностью "Богини". Годом смелости ближайший год станет и для Руслана Малиновского. Он начал свою каденцию в клубе очень хорошо, но всё же в стартовом составе выходил недостаточно. А теперь ещё и появились новые соперники. Придётся бороться с первых минут.

Жертва собственного успеха

В двух предыдущих сезонах, и особенно последнем, "Аталанта" поставила перед собой невиданно высокую планку. Никогда в своей истории она не была в Топ-3 Серии А, не набирала 78 очков, не выигрывала 23 матча, не выдавала серии из девяти побед подряд и 17-ти матчей подряд без поражений за сезон. Никогда не забивала 98 мячей за сезон в лиге. Ни одна команда Серии А не забивала столько за сезон в последние 68 лет. Ни в одной команде не было трёх игроков, забивших 15 мячей либо более в Серии А за сезон. То, что показывали бергамцы в сезоне 2019/20, не скоро забудут.

Ещё год назад после третьего места президент клуба Антонио Перкасси привычно заявил, что главная цель команды на следующий сезон - остаться в Серии А. Ныне он хотя бы прекратил говорить об этом. Официально целей на сезон 2020/21 нет, кроме, как заявил творец команды Джан Пьеро Гасперини, продолжать изумлять и прогрессировать. Но в клубе говорят и о желании сохранить место в зоне Лиги Чемпионов, и о повторном выходе в плей-офф ЛЧ. А вокруг него даже требуют побороться за Скудетто, пусть тренер и называет такое мечтами прессы и невозможным развитием событий.

Высокие требования как раз на пользу Малиновскому. В предыдущем сезоне я называл его лучшим героем второго плана, обладателем приза зрительских симпатий на конкурсе красоты. По отыгранным минутам в лиге он лишь 14-й в команде, из заметных игроков, находившихся там весь сезон, обойдя лишь Луиса Муриэля. На его счету лишь десять матчей с более чем часом на поле. В Лиге Чемпионов на его счету и вовсе один выход в стартовом составе. А в это время Алехандро Гомес, Йосип Иличич, Марио Пашалич, Муриэль выдали свой лучший сезон в карьере. Поэтому с них спрос будет больше.

Жертва крупного аванса

В эти нечастые минуты Руслан продемонстрировал высокую эффективность. По голам за игровую минуту в лиге он четвёртый в команде. По дриблингу, заработанным фолам, передачам под удары за матч - третий, по "кроссам" - второй. В новом сезоне он получит больше игрового времени, резонно предположить, что выдаст больше ТТД. Его удары, называемые в прессе "торпедами" и "загадками Вселенной", никуда не ушли. А в плане физической формы, опыта, мышления он несомненно добавил. Он никак не провалился в первом сезоне в Италии, в отличие от многих звёзд. А во втором должно быть легче.

Вместе с тем, синдром второго сезона действует и в Серии А. За год стоимость Руслана на Трансфермаркт подскочила с 11-ти до 21-го миллиона евро. Он также поставил высокую планку, забивая и выделяясь в больших и сложных матчах. Голы в ворота "Лацио", "Ювентуса", "Манчестер Сити", тяжелейших матчах против "Вероны", "Пармы", "Фиорентины", ассист против "Шахтёра", заработанные пенальти в ворота "Интера" и "Милана" - всё это осталось в памяти. Вряд ли "Аталанта" вновь выйдет на 98 голов и станет разрывать всех, так что отсутствие помощи украинца в сложных матчах будет заметно.

Руслан играл слабее не в самом начале сезона, а как раз чуть позже - в октябре, ноябре, тогда нахватался жёлтых и получил красную карточку, выглядел изнурённым, часто не успевал в отборе. В нынешнем спрессованном сезоне с шестью турами посреди недели и матчами Лиги Чемпионов каждую неделю наиболее сложными будут как раз октябрь-ноябрь-декабрь. Для всей команды. Ведь и в предыдущем "Аталанта" играла гораздо хуже при двух матчах в неделю. Летом после трёх недель такой игры она сдулась и в последних пяти матчах выглядела в атаке хуже, чем когда-либо в каденции Гасперини.

Кадровая борьба

Неясна и кадровая ситуация. На днях Гасперини в который раз заявил, что не любит ротацию, называя её антитезой построению команды. Также ещё летом он был одним из немногих, кто выступал против пяти замен. Тем не менее, в сентябре "Аталанта" увеличила возможности ротации. Причём особенно - именно в 98-голевой атаке. На позиции центрфорварда могут сыграть не только Дуван Сапата и Луис Муриэль, но и купленный в ПСВ Сэм Ламмерс. Справа, кроме вернувшегося Иличича, могут сыграть Пашалич, Малиновский и новички Миранчук и Пессина. Последний может сыграть и в центре поля.

Вроде бы стартовая позиция Малиновского сильна. За год он из состояния исключительно "вице-Гомеса" (так считал его тренер) прорвался на позицию Иличича. Словенцу и аргентинцу уже по 32, первый окончательно не вышел из депрессии и в начале сезона точно не готов играть. Пессина и Миранчук травмированы, первый всё же больше опорник, а второго ожидает то же, что и самого Руслана год назад - тяжёлое вкатывание в сезон, в команду. Украинец заявил, что за полгода в "Аталанте" научился большему, чем за всё время на Родине. Вряд ли в России учат лучше, чем в Украине.

Если коротко выделить два главнейших козыря, то у Гомеса это пас и дриблинг, у Иличича - смещение с фланга и кручёный удар издали, у Пашалича - помощь в отборе и подключение в штрафную без мяча, у Миранчука - подключение Пашалича и удар Иличича, у Пессины же явно главный отбор. А Руслан? Он обладает дриблингом и пушечными ударами.

То есть в выходе из-под прессинга, прорывах вперёд с мячом, угрозе воротам издали очень полезен. Как и в спокойных перепасовках. Да и подключениями в штрафную без мяча он зарабатывал пенальти против "Интера", "Милана", забивал "Ювентусу".

По пасам за минуту игры в лиге он опережал Пашалича и Гомеса, судя по стилю игры, опередит и Миранчука с Пессиной. И это при том, что обычно выходил на замену, что всегда неудобно. Потому Гасперини уже заявил, что будет пробовать его и в центре поля. Тот самый Гасперини, который ранее видел его только в атаке, не верил в удары издали и "стандарты", даже прося Руслана бить издали реже. Итог - второе место украинца и Муриэля в лигах Топ-5 по голам такими ударами (по 6) после Лионеля Месси. И 20 таких командных голов. После всего 14-ти в двух предыдущих сезонах вместе взятых.

С другой стороны, ближе к центру поля Малиновский уже играл год назад. И в тех матчах игрок и его команда выглядели заторможенными, серыми в атаке. Высокий прессинг для неё крайне важен, а при схеме 3-5-2 он малоэффективен. А если Руслан будет одним из всего двух опорников - придётся практически переучиваться, учиться быть осторожным, смотреть не только вперёд, но и назад и в стороны. Справа же в атаке тренер предпочитает Пашалича. Отмечу и отступление украинца в списке пенальтистов со второго на третье место. И в исполнении штрафных он уже стоит ниже Миранчука.

Как вы уже поняли, шансы "Аталанты" в нынешнем сезоне я оцениваю несколько скептически. Возможно, она уже достигла потолка, календарь не в её пользу. "Ювентус" и "Интер" страшны, "Милан" и "Наполи" проснулись, "Рома" и "Лацио" также опасны. Нужен стратегический прорыв. Таким может стать прорыв Малиновского либо в атаке, либо в центре поля. В последнем случае он способен видоизменить позицию и даже часть принципов игры "Аталанты" в целом. В любом случае кажется, что Руслан вновь будет начинать из глубины. Впрочем, в предыдущем сезоне это не помешало ему запомниться.

Фото - Atalanta.it