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Ювентус отпустил Пеллегрини в Дженоа на год

Италия
(1 голосов)

Лука проведет в аренде следующий сезон

Ювентус отпустил Пеллегрини в Дженоа на год
Новина українською

Фуллбек Лука Пеллегрини проведет следующий сезон в "Дженоа".

Защитник оказался не нужен Андреа Пирло в "Ювентусе", поэтому его отпустили в годовую аренду в генуэзский клуб.

Напомним, что прошедший сезон футболист провел в "Кальяри" на правах аренды. На его счету было 6 ассистов в 24 матчах Серии А.

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В статье: Ювентус (Турин) Дженоа (Генуя) Лука Пеллегрини
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