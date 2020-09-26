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Ювентус отпустил Пеллегрини в Дженоа на год
Лука проведет в аренде следующий сезон
Фуллбек Лука Пеллегрини проведет следующий сезон в "Дженоа".
Luca #Pellegrini— Genoa CFC (@GenoaCFC) September 26, 2020
https://t.co/N1iCVEbKfM pic.twitter.com/gCZtC6cODx
Защитник оказался не нужен Андреа Пирло в "Ювентусе", поэтому его отпустили в годовую аренду в генуэзский клуб.
Напомним, что прошедший сезон футболист провел в "Кальяри" на правах аренды. На его счету было 6 ассистов в 24 матчах Серии А.
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