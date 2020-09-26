Ювентус отпустил Пеллегрини в Дженоа на год

Фуллбек Лука Пеллегрини проведет следующий сезон в "Дженоа".

Защитник оказался не нужен Андреа Пирло в "Ювентусе", поэтому его отпустили в годовую аренду в генуэзский клуб.

Напомним, что прошедший сезон футболист провел в "Кальяри" на правах аренды. На его счету было 6 ассистов в 24 матчах Серии А.