Чёрный пояс и Аль Пачино. Десять любопытных фактов о Златане Ибрагимовиче

Сегодня Златану Ибрагимовичу исполняется 39, и это отличный повод поговорить о нём. Впрочем, хотелось бы избежать банальностей. Ведь о его карьере все всё знают, его резонансные высказывания все помнят. Знаем мы и шутки в стиле Чака Норриса, переделанные под него вроде "Когда Златан режет лук - лук плачет". Поэтому попытаемся осветить менее известные факты о шведском феномене.

1. Отец Златана - босниец, мать - хорватка. Оба эмигрировали в Швецию ещё до его рождения. Впрочем, город рождения нашего героя Мальмё также не был образцом спокойствия и комфорта. В районе, в котором жила семья Ибрагимовичей, процветал криминал, и сам Златан рассказывал о том, что немало его друзей и знакомых стали преступниками, наркоманами либо даже уже скончались.

Семья также была стеснена в средствах к существованию, и юному Златану приходилось помогать ей. Он даже чуть не ушёл из футбола в 16-летнем возрасте для работы в порту. И даже признавался, что в юности ему приходилось красть: "Когда нам было что-то нужно, всё, что мы могли сделать - это красть из магазина. У меня хорошо удавалось с велосипедами".

2. В футболе он остался благодаря тренеру. А на правильном пути - во многом благодаря занятию восточными единоборствами. Именно тэквондо выработало у него самодисциплину, здоровый образ жизни. А также невероятную координацию и пластику, необычные для такого высокого парня. Как и умение быстро реагировать. Ибра даже обладает двумя чёрными поясами по этому виду спорта. Причём первый был получен ещё в 17-летнем возрасте.

3. Самодисциплина помогает ему сохранять великолепную форму даже в таком возрасте и после разрыва крестообразных связок колена. Люка Абу, тренер по физподготовке, приоткрывает секреты: "Тренировки Златана сосредотачиваются на пластике, координации, упражнениях с сопротивлением и приседаниях. Он очень много работает над укреплением мышц и суставов. Акцентируя внимание на нижней части тела. Он применяет немало упражнений из мира неврологической реабилитации.

Также Златан активно применяет физиотерапию в воде, ледяные ванны. А упражнения с нагрузкой на ноги предпочитает делать стоя на одной ноге. Что же касается аэробики, то он предпочитает длинные спринты и длинные забеги в целом".

Сам Ибра также поделился своим образом питания. "Я избегаю пищевых добавок, энергетических батончиков и напитков. Я ем обычную еду, макароны перед матчем, мясо, рыбу, яйца и овощи - во все остальные дни. У меня нет диеты, но я стараюсь сохранить определённый вес. Иначе потеряю скорость и пластичность. Мой завтрак легок, обед плотный, а ужин средний".

И главное: "Если ты не готов ментально, даже с невероятным талантом ты мёртв. От мозга ты получаешь уверенность в себе. Я всегда критикую себя, всегда задаю вопросы. И когда нахожу ответы на них - намного увереннее в себе".

4. Можно было бы подумать, что Златан - сам себе кумир, тем более в футболе. Но кумир у него всё же есть. В юности Ибра постоянно следил за игрой бразильца Роналдо и пытался быть похожим на него.

Его комната была забита постерами и журналами с "Зубастиком". "Я считаю, что он был феноменален. Всё, что он делал, было замечательно. Он мог взять мяч и будто сказать: "Я займусь этим сейчас". Такого игрока не было до него и нет сегодня. Такого не существует. Я хотел быть таким как он, игроком, который делает игру, сияющим светом".

5. Есть у Ибры и кумир вне футбола. Речь об Аль Пачино. Именно знаменитого актёра швед выбрал в качестве наиболее желаемого кандидата на ужин с ним. Фильм "Лицо со шрамом" Златан пересматривает по 2-3 раза в год.

6. Не остался он и без друзей в футболе. С Максвеллом он играл в четырёх клубах. Иногда складывалось впечатление, что обязательным условием прихода первого был приход второго. Во время выступлений в "Аяксе" для неуравновешенного и неприспособленного к взрослой жизни юноши именно бразилец стал ментором, старшим братом. Его спокойствие выгодно дополняло взрывной характер шведа. "Иногда я удивлён, что Максвелл стал таким хорошим игроком. Хорошие парни как он обычно не преуспевают в футболе".

7. В словаре шведского языка даже можно найти слово "Zlatanera". Что означает "доминировать" либо "исполнять что-либо с большим мастерством". Также в Швеции ходят марки с его изображением. Особо помнят о нём и во Франции, где существует гамбургер под названием "Златан". Состоит он, что неудивительно, из шестисот граммов мяса и трёх видов сыра.

8. Спутница жизни Ибры Хелена Сегер старше него на 11 лет и ненамного беднее. Состояние актрисы, модели и бизнесвумен оценивается в 150 миллионов евро, Златана - около двухсот. Пара воспитывает двух детей. Интересно, что супруга даже не разрешает ему вешать свои фотографии на стенах дома. "Она говорит, что обо мне уже достаточно разговаривают, и она не хочет видеть меня на стенах. Ей достаточно видеть меня в реальной жизни".

9. Златан обожает татуировки. В своей автобиографии он даже назвал их "наркотиком" для себя. Хотя в юности не любил их, считая признаком плохого вкуса. Впрочем, татуировки у него не только для удовольствия. А и для благих целей. На одном из матчей в рамках программы ООН он продемонстрировал временную татуировку с именами 15-ти человек, страдающих от голода.

"У меня есть болельщики по всему миру. Отныне я хочу, чтобы эта поддержка шла людям, которые действительно в ней нуждаются. Поэтому всякий раз, когда вы слышите моё имя, вы будете думать о их именах. Каждый раз, когда вы видите меня, вы увидите их".

10. Немало Топ-игроков очень любят смотреть футбол и даже играть на симуляторе. Златан не из таких. Он футбол не смотрит. "Я не смотрю футбол, потому что я играю в футбол, говорю о футболе. Я и без того вижу футбол каждый день. Нужно сохранять хотя бы небольшую дистанцию".