  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Бакайоко прибыл в Наполи для прохождения медобследования
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бакайоко прибыл в Наполи для прохождения медобследования

Италия
(1 голосов)

Тьемуэ и Гаттузо вновь вместе

Бакайоко прибыл в Наполи для прохождения медобследования
Новина українською

Полузащитник "Челси" Тьемуэ Бакайко прибыл в расположение "Наполи" для прохождения медобследования.

"Партенопейцы" заплатят за годичную аренду француза 2 миллиона евро, а также возьмут на себя его зарплату в полном размере (3.5 млн).

Напомним, Бакайоко уже имеет положительный опыт работы с Дженнаро Гаттузо, с которым они оба пребывали в "Милане" в сезоне 2018/19.

Прошлый сезон Бакайоко провёл в аренде в "Монако".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Наполи (Неаполь) Тьемуе Бакайоко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...