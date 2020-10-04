Бакайоко прибыл в Наполи для прохождения медобследования

Полузащитник "Челси" Тьемуэ Бакайко прибыл в расположение "Наполи" для прохождения медобследования.

"Партенопейцы" заплатят за годичную аренду француза 2 миллиона евро, а также возьмут на себя его зарплату в полном размере (3.5 млн).

Напомним, Бакайоко уже имеет положительный опыт работы с Дженнаро Гаттузо, с которым они оба пребывали в "Милане" в сезоне 2018/19.

Прошлый сезон Бакайоко провёл в аренде в "Монако".