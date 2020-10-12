Отец Франческо Тотти скончался от коронавируса

Скончался отец легендарного игрока "Ромы" и сборной Италии Франческо Тотти, Энцо. Об этом сообщает официальная пресс-служба "римлян".

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На момент смерти Энцо было 76 лет. Причина смерти - осложнения из-за коронавирусной инфенкции. Несколько лет назад Тотти-старший пережил сердечный приступ.

Ciao Enzo ❤️



Il nostro abbraccio va a Fiorella, Francesco, Riccardo e a tutta la famiglia @Totti #ASRoma — AS Roma (@OfficialASRoma) October 12, 2020

Франческо Тотти завершил игровую карьеру в 2017-м году, после чего несколько сезонов работал в структуре "Ромы".