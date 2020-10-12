  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Отец Франческо Тотти скончался от коронавируса
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Отец Франческо Тотти скончался от коронавируса

Италия
(1 голосов)

Ему было 76 лет

Отец Франческо Тотти скончался от коронавируса
UA-Футбол
Новина українською

Скончался отец легендарного игрока "Ромы" и сборной Италии Франческо Тотти, Энцо. Об этом сообщает официальная пресс-служба "римлян".

Читайте такжеТотти защитил Фонсеку и спрогнозировал лидеров Серии А

На момент смерти Энцо было 76 лет. Причина смерти - осложнения из-за коронавирусной инфенкции. Несколько лет назад Тотти-старший пережил сердечный приступ.

Франческо Тотти завершил игровую карьеру в 2017-м году, после чего несколько сезонов работал в структуре "Ромы".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Франческо Тотти Рома (Рим)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...