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Отец Франческо Тотти скончался от коронавируса
Ему было 76 лет
Скончался отец легендарного игрока "Ромы" и сборной Италии Франческо Тотти, Энцо. Об этом сообщает официальная пресс-служба "римлян".
На момент смерти Энцо было 76 лет. Причина смерти - осложнения из-за коронавирусной инфенкции. Несколько лет назад Тотти-старший пережил сердечный приступ.
Ciao Enzo ❤️— AS Roma (@OfficialASRoma) October 12, 2020
Il nostro abbraccio va a Fiorella, Francesco, Riccardo e a tutta la famiglia @Totti #ASRoma
Франческо Тотти завершил игровую карьеру в 2017-м году, после чего несколько сезонов работал в структуре "Ромы".
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