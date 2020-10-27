Первая осечка лидера. Милан - Рома 3:3. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор центрального матча пятого тура итальянской Серии А, в котором Милан встречался с Ромой. Златан Ибрагимович снова забивает, и сразу два мяча, Леау ассистирует (тоже дважды), однако этого всего не хватило, чтобы все одержать победу. Рома не сдавалась ни на минуту и ​​трижды отыгралась. Последний раз - на 84-й минуте. Таким образом, Милан впервые потерял очки с начала сезона, тем не менее, он занимает первое место, опережая ближайших преследователей на два пункта.

Серия А. Пятый тур

Милан - Рома 3:3

Голы: Ибрагимович 2, 79 пен., Саелемакерс 47 - Джеко 14 Вретище 71 пен., Кумбулла 84