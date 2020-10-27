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Первая осечка лидера. Милан - Рома 3:3. Видео голов и обзор матча

Италия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Милан - Рома, 26 октября 2020, чемпионат Италии

Первая осечка лидера. Милан - Рома 3:3. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор центрального матча пятого тура итальянской Серии А, в котором Милан встречался с Ромой. Златан Ибрагимович снова забивает, и сразу два мяча, Леау ассистирует (тоже дважды), однако этого всего не хватило, чтобы все одержать победу. Рома не сдавалась ни на минуту и ​​трижды отыгралась. Последний раз - на 84-й минуте. Таким образом, Милан впервые потерял очки с начала сезона, тем не менее, он занимает первое место, опережая ближайших преследователей на два пункта.

Серия А. Пятый тур
Милан - Рома 3:3
Голы: Ибрагимович 2, 79 пен., Саелемакерс 47 - Джеко 14 Вретище 71 пен., Кумбулла 84

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В статье: Эдин Джеко Златан Ибрагимович Рома (Рим) Милан
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